Две иномарки столкнулись на Советском шоссе: пострадал один человек

На месте работают скорая и сотрудники ГИБДД

«Тойота» получила значительные повреждения передней части





Днём 14 января на Советском шоссе под Новосибирском столкнулись автомобили Lexus и Toyota — в аварии пострадал один человек.





По информации аваркомов «Автоспас», авария случилась около 11:00.





«Двигались по Советскому шоссе в сторону Петухова. На светофоре "Лексус" остановился на красный сигнал, водитель "Тойоты" не успел остановиться и допустил столкновение», — коротко описали ситуацию аварийные комиссары «Автоспас».





По данным «Автоспаса», в аварии пострадал водитель «Тойоты». Сейчас на месте аварии работают врачи скорой помощи и сотрудники ГИБДД.





Корреспондент НГС направил запрос в областную Госавтоинспекцию с просьбой рассказать подробности аварии. На момент публикации ответ на запрос в редакцию НГС не поступил.





По словам аваркомов, в аварии пострадал водитель «Тойоты»





Сегодня утром, 14 января, уровень пробок на дорогах Новосибирска составил 7 баллов — очевидцы сообщают об авариях в разных частях города.

