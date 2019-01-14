Две иномарки столкнулись на Советском шоссе: пострадал один человек
На месте работают скорая и сотрудники ГИБДД
Днём 14 января на Советском шоссе под Новосибирском столкнулись автомобили Lexus и Toyota — в аварии пострадал один человек.
По информации аваркомов «Автоспас», авария случилась около 11:00.
«Двигались по Советскому шоссе в сторону Петухова. На светофоре "Лексус" остановился на красный сигнал, водитель "Тойоты" не успел остановиться и допустил столкновение», — коротко описали ситуацию аварийные комиссары «Автоспас».
По данным «Автоспаса», в аварии пострадал водитель «Тойоты». Сейчас на месте аварии работают врачи скорой помощи и сотрудники ГИБДД.
Корреспондент НГС направил запрос в областную Госавтоинспекцию с просьбой рассказать подробности аварии. На момент публикации ответ на запрос в редакцию НГС не поступил.
Сегодня утром, 14 января, уровень пробок на дорогах Новосибирска составил 7 баллов — очевидцы сообщают об авариях в разных частях города.
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Александр Сильченко
Фото vk.com/avtospasrus