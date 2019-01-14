Сибирячка объявила награду очевидцам аварии, после которой её муж впал в кому

Анастасия Романова хочет разобраться в обстоятельствах аварии, во время которой пострадал её муж





Жительница Томска Анастасия Романова объявила о вознаграждении очевидцу, который бы помог разобраться в причинах ДТП, случившемся в Болотнинском районе Новосибирской области.





Авария на трассе произошла 9 января в 16:10 — в ней столкнулись два автомобиля: Honda Civic и Honda CRV. За рулём первого автомобиля оказался гражданский муж Анастасии — 31-летний Дмитрий Селюнин. Молодые люди живут в Томске, а 9 января Дмитрий ехал домой из Новосибирска. Сейчас он в больнице в Болотнинском районе — его нельзя транспортировать, он не может самостоятельно дышать.





«Он сейчас с тяжёлой черепно-мозговой травмой находится в терминальной стадии комы. Мы были уверены, что он был виноват, что он выехал на встречку и нам следователь всё объяснил, мы так и думали, пока не начали происходить странности некоторые. Во-первых, сказали, что он якобы был пьян — это априори невозможно. Он ехал с работы, он ехал ко мне, у меня 9-го числа не стало папы. Когда я ему позвонила и сказала, он тут же с работы ринулся ко мне. Он спортсмен, в принципе не пьёт», — рассказала корреспонденту НГС Анастасия Романова.





После оказалось, что машину Дмитрия, которую сначала отвезли на штрафстоянку, отправили в автосервис. Эвакуаторщики сказали Анастасии, что машину отправили на чистку. Но зачем понадобилась чистка, девушка так и не выяснила.





«Следователь не знает, по какой причине машина покинула штрафстоянку, мы ему сегодня с утра звонили, пытались выяснить, почему мы её видели в Болотном, когда она должна быть на штрафстоянке. Он говорит: я не знаю, я разберусь, я вам позвоню», — отметила Романова.





Если вы владеете записью видеорегистратора с этой аварией или были очевидцем происшествия, Анастасия просит связаться с ней по телефону +7–923–423–17–99.





Также девушка отметила, что сумму вознаграждения будет оговаривать с очевидцами лично.





«Если это так, то мы примем это с достоинством, что Митя виноват, но если нет, то там уже дальше видно будет», — передала Анастасия.





В ГИБДД Новосибирской области подтвердили, что 9 января в Болотнинском районе случилось ДТП.





«Мужчина управлял автомобилем "Хонда Цивик", двигался со стороны города Болотное в направлении Кемерово и на 135-м километре дороге Р-255 при неустановленных обстоятельствах совершил столкновение с "Хондой ЦРВ"», — сообщили корреспонденту НГС государственный инспектор отделения пропаганды Управления ГИБДД по Новосибирской области Константин Шкабарня.





Второй «Хондой», по информации ГИБДД, управляла 31-летняя женщина — она ехала по встречной полосе.





Авария случилась на встречной полосе





Сейчас ДТП расследуют дознаватели





30 декабря на трассе в Болотнинском районе произошло другое ДТП — погибла 34-летняя жительница Кемерово, управляющая автомобилем «Мазда».