подробности

Сибирячка объявила награду очевидцам аварии, после которой её муж впал в кому

Муж Анастасии Романовой почти неделю лежит без сознания в больнице

Анастасия Романова хочет разобраться в обстоятельствах аварии, во время которой пострадал её муж
Анастасия Романова хочет разобраться в обстоятельствах аварии, во время которой пострадал её муж


Жительница Томска Анастасия Романова объявила о вознаграждении очевидцу, который бы помог разобраться в причинах ДТП, случившемся в Болотнинском районе Новосибирской области.


Авария на трассе произошла 9 января в 16:10 — в ней столкнулись два автомобиля: Honda Civic и Honda CRV. За рулём первого автомобиля оказался гражданский муж Анастасии — 31-летний Дмитрий Селюнин. Молодые люди живут в Томске, а 9 января Дмитрий ехал домой из Новосибирска. Сейчас он в больнице в Болотнинском районе — его нельзя транспортировать, он не может самостоятельно дышать.


«Он сейчас с тяжёлой черепно-мозговой травмой находится в терминальной стадии комы. Мы были уверены, что он был виноват, что он выехал на встречку и нам следователь всё объяснил, мы так и думали, пока не начали происходить странности некоторые. Во-первых, сказали, что он якобы был пьян — это априори невозможно. Он ехал с работы, он ехал ко мне, у меня 9-го числа не стало папы. Когда я ему позвонила и сказала, он тут же с работы ринулся ко мне. Он спортсмен, в принципе не пьёт», — рассказала корреспонденту НГС Анастасия Романова.


После оказалось, что машину Дмитрия, которую сначала отвезли на штрафстоянку, отправили в автосервис. Эвакуаторщики сказали Анастасии, что машину отправили на чистку. Но зачем понадобилась чистка, девушка так и не выяснила.


«Следователь не знает, по какой причине машина покинула штрафстоянку, мы ему сегодня с утра звонили, пытались выяснить, почему мы её видели в Болотном, когда она должна быть на штрафстоянке. Он говорит: я не знаю, я разберусь, я вам позвоню», — отметила Романова.


Если вы владеете записью видеорегистратора с этой аварией или были очевидцем происшествия, Анастасия просит связаться с ней по телефону +7–923–423–17–99.


Также девушка отметила, что сумму вознаграждения будет оговаривать с очевидцами лично.


«Если это так, то мы примем это с достоинством, что Митя виноват, но если нет, то там уже дальше видно будет», — передала Анастасия.


В ГИБДД Новосибирской области подтвердили, что 9 января в Болотнинском районе случилось ДТП.


«Мужчина управлял автомобилем "Хонда Цивик", двигался со стороны города Болотное в направлении Кемерово и на 135-м километре дороге Р-255 при неустановленных обстоятельствах совершил столкновение с "Хондой ЦРВ"», — сообщили корреспонденту НГС государственный инспектор отделения пропаганды Управления ГИБДД по Новосибирской области Константин Шкабарня.


Второй «Хондой», по информации ГИБДД, управляла 31-летняя женщина — она ехала по встречной полосе.


Авария случилась на встречной полосе 
Авария случилась на встречной полосе 


Сейчас ДТП расследуют дознаватели
Сейчас ДТП расследуют дознаватели


30 декабря на трассе в Болотнинском районе произошло другое ДТП — погибла 34-летняя жительница Кемерово, управляющая автомобилем «Мазда».

Прочтений: 18253

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (39)39
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено