Школьного сторожа-пенсионера посадили в СИЗО за кражу денег из кабинета директора
Сейчас полиция проверяет причастность пенсионера к другим преступлениям
Новосибирская полиция поймала школьного сторожа, которого подозревают в краже 25 тысяч рублей из сейфа директора школы, — пенсионера взяли под стражу на два месяца.
Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, сотрудники полиции задержали пенсионера, которого подозревают в краже из кабинета директора одной из школ в Ленинском районе.
«29 ноября неизвестный путем подбора ключа к кабинету директора средней общеобразовательной школы в Ленинском районе из сейфа похитил денежные средства в размере 25 тысяч рублей.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого в совершении преступления — 64-летнего гражданина, работавшего сторожем в указанной школе, ранее не судимого», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
По словам сотрудника пресс-службы ведомства, бывший сторож заключён под стражу.
«По обращению администрации школы следователем отдела полиции
Сейчас полиция проводит расследование, задержанного проверяют на причастность к другим преступлениям.
В октябре 2018 года судья Калининского районного суда Новосибирска поместил новосибирца под стражу — по предварительным данным, он ограбил офис микрозаймов, похитив из сейфа 80 тысяч рублей.
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Дмитрий Здорников
Фото Екатерины Калиневич