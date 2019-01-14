Школьного сторожа-пенсионера посадили в СИЗО за кражу денег из кабинета директора

Сейчас полиция проверяет причастность пенсионера к другим преступлениям

Бывшего школьного сторожа подозревают в краже 25 тысяч рублей из сейфа директора
Бывшего школьного сторожа подозревают в краже 25 тысяч рублей из сейфа директора


Новосибирская полиция поймала школьного сторожа, которого подозревают в краже 25 тысяч рублей из сейфа директора школы, — пенсионера взяли под стражу на два месяца.


Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, сотрудники полиции задержали пенсионера, которого подозревают в краже из кабинета директора одной из школ в Ленинском районе. 


«29 ноября неизвестный путем подбора ключа к кабинету директора средней общеобразовательной школы в Ленинском районе из сейфа похитил денежные средства в размере 25 тысяч рублей. 


В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого в совершении преступления — 64-летнего гражданина, работавшего сторожем в указанной школе, ранее не судимого», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.


По словам сотрудника пресс-службы ведомства, бывший сторож заключён под стражу. 


«По обращению администрации школы следователем отдела полиции № 1 "Центральный" было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Кража")», — сообщили в ведомстве.


Сейчас полиция проводит расследование, задержанного проверяют на причастность к другим преступлениям.


В октябре 2018 года судья Калининского районного суда Новосибирска поместил новосибирца под стражу — по предварительным данным, он ограбил офис микрозаймов, похитив из сейфа 80 тысяч рублей

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