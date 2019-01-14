В Новосибирске начали торговать вегетарианскими «стейками» из Монако

Две небольшие котлеты из киноа с овощными добавками обойдутся в 336 рублей





В Новосибирских супермаркетах появился новый тип продукта — заменители мяса и сыра для веганов. Сыр с плесенью без молока везут из Греции, а «стейки» из злаков производит компания из Монако.







Продукт, который называется «вегетарианским стейком», появился в супермаркетах сети «Мегас» на минувшей неделе. Это две «котлеты», сделанные из киноа (вид крупы из Южной Америки), к которому добавлены шпинат или томаты, а также масло разновидности рапса (канолы), порошок яичного белка, кукурузный крахмал, кокосовое масло и другие ингредиенты. Вес упаковки — 150 граммов, за которые нелюбителям мяса придется заплатить 336 рублей. То есть килограмм такого «мяса» обойдется в 2240 рублей. «Стейки» нужно ещё пожарить.





В сравнении с порционным стейками из мраморной говядины российского производства, впрочем, этот продукт не выглядит необычно дорогим, поскольку в том же «Мегасе» они стоят обычно больше 600 рублей за 250 граммов.







На выбор предлагается два вида «стейков» — с томатом и шпинатом





«Стейки» выпускает компания из Княжества Монако, однако само производство находится в бельгийском городке Бланден.







Обычно веганы ограничиваются тофу, но на этот раз им предлагают растительный аналог сыра с плесенью





Это не единственный необычный продукт для сторонников отказа от животной пищи. Здесь же, в «Мегасе», в отделе сыров появился аналог сыра с плесенью на основе кокосового масла. Кроме него в составе указаны рисовая мука, ядро подсолнечника, загустители, экстракт цикория и другие ингредиенты.







Ритейлеры и рестораторы всё чаще пытаются предложить новые блюда потребителям, которые не употребляют мяса или вообще продуктов животного происхождения. Так, в прошлом году в Новосибирске начала активно продвигать свои услуги кондитерская «Соловей». Также заработала служба доставки вегетарианской еды Green pizza. А в открывшемся в декабре Fitness Food Cafe предлагают торты с кремом, изготовленные без использования глютеносодержащих продуктов и животных сливок.

