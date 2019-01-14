Семь на весь город: карта крещенских купелей в Новосибирске

НГС составил карту мест, где можно нырнуть в ледяную воду на Крещение

Православные новосибирцы отметят Крещение в субботу, 19 января





В Новосибирске подготовили семь мест, где на Крещение можно будет окунуться в ледяную воду, — НГС составил карту купелей.





Как сообщили в пресс-центре мэрии, купели безопасны, их подготовили спасатели МАСС. Специалисты проверили толщину льда, на местах организуют дежурство медиков, полицейских и ГИМС, а для участников крещенских купаний оборудуют кабинки, где можно будет согреться и переодеться, а также биотуалеты.









Всего в Новосибирске откроют семь купелей — это карьер на Юго-Западном жилмассиве, микрорайон «Затон», пожарный причал МЧС возле Димитровского моста, протока Оби у микрорайона «Европейский Берег», озёра «Жемчужина Сибири» и «Спартак», а также пляж «Бумеранг» на Обском море. У всех разное время работы.





«Спасатели рекомендуют: прежде чем окунаться в ледяную воду без специальной подготовки и опыта закаливания, необходимо накануне посетить терапевта, измерить артериальное давление. Категорически противопоказаны купания людям с сердечно-сосудистыми, бронхолегочными, гинекологическими заболеваниями, диабетом, гипертонией, эпилепсией и склонностью к судорогам, с воспалительными процессами в почках, заболеваниями щитовидной железы, инфекционными болезнями. Врачи категорически запрещают проходить обряд купания детям, так как у них несовершенная система терморегуляции», — добавили в мэрии.







В этом году синоптики пообещали на Крещение тёплую погоду — морозы вернутся в Новосибирск только в конце января.