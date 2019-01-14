онлайн-трансляция

Взрыв в доме в Шахтах: спасатели ищут под завалами четырех человек

Следим за ситуацией в режиме онлайн

Трансляция обновляется
Взрыв разрушил четыре квартиры на восьмом и девятом этажах
Взрыв разрушил четыре квартиры на восьмом и девятом этажах


В городе Шахты Ростовской области сегодня утром прогремел взрыв. ЧП произошло в 6:18 по московскому времени в многоквартирном доме № 16 на улице Хабарова. Разрушены четыре квартиры на восьмом и девятом этажах, предварительная причина — взрыв газа.


Портал 161.RU следит за происшествием в режиме онлайн.



Вокруг дома ходят кинологи с собаками.


Взрыв в доме в Шахтах: спасатели ищут под завалами четырех человек


Взрыв в доме в Шахтах: спасатели ищут под завалами четырех человек




Ситуацию вокруг взрыва дома в Шахтах прокомментировал начальник ГУ МЧС по Ростовской области Вячеслав Бутко.




По данным РИА «Новости», пострадавший мужчина пришел в сознание. У него черепно-мозговая травма и перелом бедра.



Спасатели добрались до крыши дома.


Взрыв в доме в Шахтах: спасатели ищут под завалами четырех человек


Взрыв в доме в Шахтах: спасатели ищут под завалами четырех человек


Взрыв в доме в Шахтах: спасатели ищут под завалами четырех человек



Областная прокуратура проверит, не нарушалось ли законодательство в сфере ЖКХ во взорвавшемся доме. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 


Взрыв в доме в Шахтах: спасатели ищут под завалами четырех человек



Следователи изымают документы и проводят обыски в газоснабжающей и управляющей компаниях, пишет РИА «Новости».


Взрыв в доме в Шахтах: спасатели ищут под завалами четырех человек



— Есть деформация несущих конструкций на уровне восьмого–девятого этажей, в том числе лестничного пролета. Необходимо укрепить конструкции, чтобы дать возможность спасателям работать и исключить дальнейшее обрушение здания. Это также ускорит проведение спасательных работ, — сообщил Василий Голубев.


Взрыв в доме в Шахтах: спасатели ищут под завалами четырех человек



Для жильцов подготовили кабинеты, но никто в них не заходит — пострадавшие либо сидят у психологов, либо стоят в коридорах.


Взрыв в доме в Шахтах: спасатели ищут под завалами четырех человек



Прибывших в школу жильцов регистрируют, в отдельном кабинете с ними работают психологи МЧС. Хозяева квартир в разрушенном доме не знают, когда им удастся вернуться:


— Есть вероятность, что сегодня не пустят в дом. Когда, не знаем. Умалчивают, — рассказывает один из жильцов Станислав.


Станислав, его квартира находится в доме на Хабарова, 16
Станислав, его квартира находится в доме на Хабарова, 16



Спасатели работают как внутри, так и снаружи здания.


Взрыв в доме в Шахтах: спасатели ищут под завалами четырех человек


Взрыв в доме в Шахтах: спасатели ищут под завалами четырех человек


Взрыв в доме в Шахтах: спасатели ищут под завалами четырех человек



Журналисты федеральных каналов тоже работают на месте ЧП.


Взрыв в доме в Шахтах: спасатели ищут под завалами четырех человек



В столовой шахтинской школы кормят эвакуированных жильцов:


Взрыв в доме в Шахтах: спасатели ищут под завалами четырех человек


Взрыв в доме в Шахтах: спасатели ищут под завалами четырех человек



Взрыв в доме в Шахтах: спасатели ищут под завалами четырех человек


Взрыв в доме в Шахтах: спасатели ищут под завалами четырех человек




Представители «Газпрома» говорят, что газовое оборудование в доме, где произошел взрыв, было исправным. Последний раз его проверяли весной 2018 года.


— Наших сотрудников туда еще не пустили, и мы ничего не можем сказать. Это, возможно, и не газ — из газового оборудования там только газовые печи. Они прошли техническое обслуживание в апреле и мае 2018 года — газовое оборудование в порядке. Даже года еще не прошло с последнего техобслуживания, — цитирует ТАСС Ангелину Волкову, начальника отдела по СМИ эксплуатировавшей оборудование компании «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».



Личные вещи жильцов разлетелись по двору.


Взрыв в доме в Шахтах: спасатели ищут под завалами четырех человек


Взрыв в доме в Шахтах: спасатели ищут под завалами четырех человек


Взрыв в доме в Шахтах: спасатели ищут под завалами четырех человек



Жильцы пострадавшего от взрыва подъезда сейчас сидят в школьной столовой. Александр, у которого квартира на седьмом этаже, рассказал, что несколько лет назад у них в подъезде был пожар. 


— До сих пор ремонт не сделали, — говорит мужчина.



Работа по разбору завалов идет полным ходом.


Взрыв в доме в Шахтах: спасатели ищут под завалами четырех человек


Взрыв в доме в Шахтах: спасатели ищут под завалами четырех человек


Взрыв в доме в Шахтах: спасатели ищут под завалами четырех человек


Взрыв в доме в Шахтах: спасатели ищут под завалами четырех человек


Взрыв в доме в Шахтах: спасатели ищут под завалами четырех человек


Взрыв в доме в Шахтах: спасатели ищут под завалами четырех человек



— Взрыв был сильный, у нас диван прыгал! — жительницы соседних домов рассказывают, что произошло этим утром.


Видео: 161.RU



Пострадавшую двухлетнюю девочку перевели из больницы Шахт в областную больницу Ростова-на-Дону. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональный Минздрав.



Погибшая — 31-летняя Виктория Ларикова — жила в квартире № 71 вместе с мужем и дочерью. Мужчина и девочка пострадали, они в больнице. 


По предварительным данным, взрыв произошел в 72-й квартире.



Жильцы пострадавшего дома и раньше жаловались на запах газа.


— Буквально сегодня собиралась ехать в горгаз, — рассказывает соседка. По словам женщины, этот запах они чувствовали постоянно.



Ранее мы рассказывали, что «газовые крушения» — это не редкость для российских городов. Из-за чего они случаются и как их избежать, мы узнавали у экспертов строительного дела.



Жильцы соседних домов рассказывают, что взрыв было слышно даже у них.


Взрыв в доме в Шахтах: спасатели ищут под завалами четырех человек


На месте ЧП ограничено движение транспорта. Движение на ул. Хабарова закрыто от ул. Красинской. Въезд в Шахты открыт со стороны пос. Мелиховского через пос. Каменоломни. Ограничено движение со стороны ул. Мелиховской, объезд через х. Костиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.


Взрыв в доме в Шахтах: спасатели ищут под завалами четырех человек






Работа спасателей осложняется тем, что между восьмым и девятым этажами деформированы перекрытия. В городе введен режим ЧС.



Есть вероятность, что под завалами еще четыре человека: пожилая женщина из квартиры на девятом этаже, 24-летняя девушка и ее родители — из квартиры на восьмом этаже.



Еще больше фотографий — в фоторепортаже 161.RU.


Взрыв в доме в Шахтах: спасатели ищут под завалами четырех человек



Губернатор Василий Голубев доложил о ситуации президенту. Специалистам на месте ЧП он поручил обследовать не только пострадавший подъезд, но и всё здание, чтобы исключить возможность дальнейшего обрушения. Голубев также попросил, чтобы пострадавших людей полностью обследовали медики.


Семье погибшей выплатят один миллион рублей.


Ещё один из жильцов дома — Станислав рассказал, что проснулся в шесть утра от грохота:


— Я сначала ничего не понял, не обратил внимания, почему так громко. Через какое-то время в дверь постучали и попросили выйти — так я узнал, что в доме произошло ЧП.



Взрыв, напомним, произошел в доме № 16 по улице Хабарова.


Взрыв в доме в Шахтах: спасатели ищут под завалами четырех человек


Взрыв в доме в Шахтах: спасатели ищут под завалами четырех человек

Мусор, остатки мебели и стекла вывозят на грузовиках, рядом с домом спиливают деревья — видимо, для удобства работы на обрушившихся этажах, передает наш корреспондент с места событий. Полицейские организовали трансфер для жильцов пострадавшего дома: их отвозят в школу неподалеку. 



Жительница разрушенного дома Виктория Бойченко рассказала, что квартиру здесь она купила год назад.


— Моя квартира не пострадала: взрыв был в третьем подъезде, а моя находится в первом, хоть и тоже на девятом этаже. Это был кошмар: вещи на деревьях, мебель и стекла на земле, — рассказала девушка журналисту 161.RU. — Эвакуировали нас в никуда. Сказали брать теплые вещи, документы и выходить из дома. Те, кому ехать некуда, до сих пор стоят на улице.



Спасатели по лестнице забираются на разрушенные этажи дома.


Видео: Reset/YouTube.com



На месте взрыва работают 228 человек и 65 единиц техники. Пострадавших, членов их семей и жителей дома консультируют восемь психологов МЧС России. 



Взрыв в доме в Шахтах: спасатели ищут под завалами четырех человек





В социальных сетях пишут о втором погибшем:


— У нас очень плохие новости. Стало известно о втором погибшем после взрыва дома в Шахтах Ростовской области. Это ребёнок, — сообщает паблик «Ростов Главный».


В МЧС эту информацию не подтверждают.



Выясняется судьба еще четырех человек. К настоящему времени спасатели достали из-под завалов семерых, в том числе женщину с ребенком. Все живы.


Взрыв в доме в Шахтах: спасатели ищут под завалами четырех человек





По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, погибшая — женщина. Из регионального и местного бюджетов семьям пострадавших будет выделена финансовая помощь, заявил глава региона в эфире телеканала «Россия-24».



В пострадавших квартирах находились 13 человек. Дом отключили от электричества и отопления, в ближайшее время будет решен вопрос, пригоден ли он для проживания.



Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ЧП.


— Председатель СК России поручил возбудить и принять к производству Главному следственному управлению по Северо-Кавказскому федеральному округу уголовное дело по факту обрушения этажей в результате взрыва газа в одном из подъездов многоэтажного дома в городе Шахты Ростовской области. Предварительно, в результате хлопка газа произошло обрушение с девятого по восьмой этажи одного из подъездов многоквартирного жилого дома в городе Шахты, в настоящее время известно об одном погибшем, — говорится на сайте Следственного комитета РФ.


Если сравнить фотографии того, как выглядел дом до взрыва, можно оценить масштаб разрушений
Если сравнить фотографии того, как выглядел дом до взрыва, можно оценить масштаб разрушений


Видно, что пострадали не только два последних этажа, восьмой и девятый, повреждения получил и седьмой этаж.


Что известно о происшествии в Шахтах к этому часу
Что известно о происшествии в Шахтах к этому часу



Ко взрыву в Шахтах будет повышенное внимание — страна ещё не отошла от трагедии, случившейся 31 декабря в городе Магнитогорске Челябинской области. Напомним, там прогремел взрыв и обрушился подъезд 10-этажного дома. Погибли 39 человек.


Видео: Сергей Лиховид 


Свежее видео с места взрыва.


Взрыв в доме в Шахтах: спасатели ищут под завалами четырех человек


К этому часу спасено семь человек,  сообщает пресс-служба МЧС, среди них двухлетний ребенок. Двоих человек извлекают из-под завалов, есть один погибший.


Взрыв в доме в Шахтах: спасатели ищут под завалами четырех человек


Сейчас на месте аварии работают 120 человек и 35 единиц техники. Для жителей пострадавшего дома развёрнут пункт временного размещения, сообщает пресс-служба МЧС.



Есть первое видео с места событий.


У дома снесло два верхних этажа
У дома снесло два верхних этажа


Так сейчас выглядит дом, где произошел взрыв.



К этому часу спасены восемь человек. Есть один погибший, сообщили в пресс-службе МЧС.


На место ЧП выехал губернатор Ростовской области Василий Голубев.



На месте аварии продолжаются спасательные работы.

— Стало известно, что под завалами могут находиться семь человек, — сообщили в пресс-службе МЧС.



Шесть человек спасены, среди них один ребенок, сообщает пресс-служба МЧС. Повреждения получили четыре квартиры, две из них находятся на восьмом этаже, две — на девятом.



Стало известно, что в 72-квартирном доме разрушены как минимум два этажа в подъезде.


— Полностью разрушен девятый этаж и частично — восьмой, — сообщают «Известия» со ссылкой на свои источники.


Спасатели уже эвакуировали 140 жильцов.



Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники, сейчас спасатели эвакуируют жильцов четырех квартир, располагавшихся на восьмом и девятом этажах. 


— Дом кирпичный, обрушения затронули четыре квартиры на восьмом и девятом этажах. Пожара нет. Проводится эвакуация людей, — сообщил источник в оперативном штабе на месте ЧС.

Соседние подъезды дома не пострадали.


Прочтений: 16651

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (42)42
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено