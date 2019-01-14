Взрыв в доме в Шахтах: спасатели ищут под завалами четырех человек

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Взрыв разрушил четыре квартиры на восьмом и девятом этажах





В городе Шахты Ростовской области сегодня утром прогремел взрыв. ЧП произошло в 6:18 по московскому времени в многоквартирном доме № 16 на улице Хабарова. Разрушены четыре квартиры на восьмом и девятом этажах, предварительная причина — взрыв газа.





Портал 161.RU следит за происшествием в режиме онлайн.





16:16





Вокруг дома ходят кинологи с собаками.

















16:13





Ситуацию вокруг взрыва дома в Шахтах прокомментировал начальник ГУ МЧС по Ростовской области Вячеслав Бутко.









16:10





По данным РИА «Новости», пострадавший мужчина пришел в сознание. У него черепно-мозговая травма и перелом бедра.





15:59





Спасатели добрались до крыши дома.













15:50





15:47





Областная прокуратура проверит, не нарушалось ли законодательство в сфере ЖКХ во взорвавшемся доме. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.









15:31





Следователи изымают документы и проводят обыски в газоснабжающей и управляющей компаниях, пишет РИА «Новости».









15:25





— Есть деформация несущих конструкций на уровне восьмого–девятого этажей, в том числе лестничного пролета. Необходимо укрепить конструкции, чтобы дать возможность спасателям работать и исключить дальнейшее обрушение здания. Это также ускорит проведение спасательных работ, — сообщил Василий Голубев.











15:23





Для жильцов подготовили кабинеты, но никто в них не заходит — пострадавшие либо сидят у психологов, либо стоят в коридорах.









15:18





Прибывших в школу жильцов регистрируют, в отдельном кабинете с ними работают психологи МЧС. Хозяева квартир в разрушенном доме не знают, когда им удастся вернуться:





— Есть вероятность, что сегодня не пустят в дом. Когда, не знаем. Умалчивают, — рассказывает один из жильцов Станислав.





Станислав, его квартира находится в доме на Хабарова, 16





15:18





Спасатели работают как внутри, так и снаружи здания.

















15:17





Журналисты федеральных каналов тоже работают на месте ЧП.









15:17





В столовой шахтинской школы кормят эвакуированных жильцов:





























15:16





Представители «Газпрома» говорят, что газовое оборудование в доме, где произошел взрыв, было исправным. Последний раз его проверяли весной 2018 года.





— Наших сотрудников туда еще не пустили, и мы ничего не можем сказать. Это, возможно, и не газ — из газового оборудования там только газовые печи. Они прошли техническое обслуживание в апреле и мае 2018 года — газовое оборудование в порядке. Даже года еще не прошло с последнего техобслуживания, — цитирует ТАСС Ангелину Волкову, начальника отдела по СМИ эксплуатировавшей оборудование компании «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».





15:11





Личные вещи жильцов разлетелись по двору.

















15:11





Жильцы пострадавшего от взрыва подъезда сейчас сидят в школьной столовой. Александр, у которого квартира на седьмом этаже, рассказал, что несколько лет назад у них в подъезде был пожар.





— До сих пор ремонт не сделали, — говорит мужчина.





15:08





Работа по разбору завалов идет полным ходом.





























15:07





— Взрыв был сильный, у нас диван прыгал! — жительницы соседних домов рассказывают, что произошло этим утром.





Видео: 161.RU





15:00





Пострадавшую двухлетнюю девочку перевели из больницы Шахт в областную больницу Ростова-на-Дону. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональный Минздрав.





14:55





Погибшая — 31-летняя Виктория Ларикова — жила в квартире № 71 вместе с мужем и дочерью. Мужчина и девочка пострадали, они в больнице.





По предварительным данным, взрыв произошел в 72-й квартире.





14:55





Жильцы пострадавшего дома и раньше жаловались на запах газа.





— Буквально сегодня собиралась ехать в горгаз, — рассказывает соседка. По словам женщины, этот запах они чувствовали постоянно.





14:48





Ранее мы рассказывали, что «газовые крушения» — это не редкость для российских городов. Из-за чего они случаются и как их избежать, мы узнавали у экспертов строительного дела.





14:46





Жильцы соседних домов рассказывают, что взрыв было слышно даже у них.









14:43

На месте ЧП ограничено движение транспорта. Движение на ул. Хабарова закрыто от ул. Красинской. Въезд в Шахты открыт со стороны пос. Мелиховского через пос. Каменоломни. Ограничено движение со стороны ул. Мелиховской, объезд через х. Костиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.























14:43





Работа спасателей осложняется тем, что между восьмым и девятым этажами деформированы перекрытия. В городе введен режим ЧС.





14:41





Есть вероятность, что под завалами еще четыре человека: пожилая женщина из квартиры на девятом этаже, 24-летняя девушка и ее родители — из квартиры на восьмом этаже.





14:35





Еще больше фотографий — в фоторепортаже 161.RU.









14:15





Губернатор Василий Голубев доложил о ситуации президенту. Специалистам на месте ЧП он поручил обследовать не только пострадавший подъезд, но и всё здание, чтобы исключить возможность дальнейшего обрушения. Голубев также попросил, чтобы пострадавших людей полностью обследовали медики.





Семье погибшей выплатят один миллион рублей.





13:57

Ещё один из жильцов дома — Станислав рассказал, что проснулся в шесть утра от грохота:







— Я сначала ничего не понял, не обратил внимания, почему так громко. Через какое-то время в дверь постучали и попросили выйти — так я узнал, что в доме произошло ЧП.





13:53





Взрыв, напомним, произошел в доме № 16 по улице Хабарова.









13:52

Мусор, остатки мебели и стекла вывозят на грузовиках, рядом с домом спиливают деревья — видимо, для удобства работы на обрушившихся этажах, передает наш корреспондент с места событий. Полицейские организовали трансфер для жильцов пострадавшего дома: их отвозят в школу неподалеку.







13:49





Жительница разрушенного дома Виктория Бойченко рассказала, что квартиру здесь она купила год назад.





— Моя квартира не пострадала: взрыв был в третьем подъезде, а моя находится в первом, хоть и тоже на девятом этаже. Это был кошмар: вещи на деревьях, мебель и стекла на земле, — рассказала девушка журналисту 161.RU. — Эвакуировали нас в никуда. Сказали брать теплые вещи, документы и выходить из дома. Те, кому ехать некуда, до сих пор стоят на улице.





13:45





Спасатели по лестнице забираются на разрушенные этажи дома.





Видео: Reset/YouTube.com





13:38





На месте взрыва работают 228 человек и 65 единиц техники. Пострадавших, членов их семей и жителей дома консультируют восемь психологов МЧС России.





















13:31





В социальных сетях пишут о втором погибшем:





— У нас очень плохие новости. Стало известно о втором погибшем после взрыва дома в Шахтах Ростовской области. Это ребёнок, — сообщает паблик «Ростов Главный».





В МЧС эту информацию не подтверждают.





13:25





Выясняется судьба еще четырех человек. К настоящему времени спасатели достали из-под завалов семерых, в том числе женщину с ребенком. Все живы.





13:22













13:21





По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, погибшая — женщина. Из регионального и местного бюджетов семьям пострадавших будет выделена финансовая помощь, заявил глава региона в эфире телеканала «Россия-24».







13:18





В пострадавших квартирах находились 13 человек. Дом отключили от электричества и отопления, в ближайшее время будет решен вопрос, пригоден ли он для проживания.







13:01





Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ЧП.







— Председатель СК России поручил возбудить и принять к производству Главному следственному управлению по Северо-Кавказскому федеральному округу уголовное дело по факту обрушения этажей в результате взрыва газа в одном из подъездов многоэтажного дома в городе Шахты Ростовской области. Предварительно, в результате хлопка газа произошло обрушение с девятого по восьмой этажи одного из подъездов многоквартирного жилого дома в городе Шахты, в настоящее время известно об одном погибшем, — говорится на сайте Следственного комитета РФ.





12:53

Если сравнить фотографии того, как выглядел дом до взрыва, можно оценить масштаб разрушений





Видно, что пострадали не только два последних этажа, восьмой и девятый, повреждения получил и седьмой этаж.





12:40

Что известно о происшествии в Шахтах к этому часу





12:39





Ко взрыву в Шахтах будет повышенное внимание — страна ещё не отошла от трагедии, случившейся 31 декабря в городе Магнитогорске Челябинской области. Напомним, там прогремел взрыв и обрушился подъезд 10-этажного дома. Погибли 39 человек.





12:36

Видео: Сергей Лиховид





Свежее видео с места взрыва.





12:31



К этому часу спасено семь человек, сообщает пресс-служба МЧС, среди них двухлетний ребенок. Двоих человек извлекают из-под завалов, есть один погибший.





12:20



Сейчас на месте аварии работают 120 человек и 35 единиц техники. Для жителей пострадавшего дома развёрнут пункт временного размещения, сообщает пресс-служба МЧС.







12:10





Есть первое видео с места событий.





12:03

У дома снесло два верхних этажа





Так сейчас выглядит дом, где произошел взрыв.





11:53





К этому часу спасены восемь человек. Есть один погибший, сообщили в пресс-службе МЧС.







На место ЧП выехал губернатор Ростовской области Василий Голубев.







11:48





На месте аварии продолжаются спасательные работы.



— Стало известно, что под завалами могут находиться семь человек, — сообщили в пресс-службе МЧС.





11:45





Шесть человек спасены, среди них один ребенок, сообщает пресс-служба МЧС. Повреждения получили четыре квартиры, две из них находятся на восьмом этаже, две — на девятом.





11:43





Стало известно, что в 72-квартирном доме разрушены как минимум два этажа в подъезде.





— Полностью разрушен девятый этаж и частично — восьмой, — сообщают «Известия» со ссылкой на свои источники.







Спасатели уже эвакуировали 140 жильцов.





11:31





Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники, сейчас спасатели эвакуируют жильцов четырех квартир, располагавшихся на восьмом и девятом этажах.





— Дом кирпичный, обрушения затронули четыре квартиры на восьмом и девятом этажах. Пожара нет. Проводится эвакуация людей, — сообщил источник в оперативном штабе на месте ЧС.



Соседние подъезды дома не пострадали.



