Взрыв в доме в Шахтах: спасатели ищут под завалами четырех человек
Следим за ситуацией в режиме онлайн
В городе Шахты Ростовской области сегодня утром прогремел взрыв. ЧП произошло в 6:18 по московскому времени в многоквартирном доме № 16 на улице Хабарова. Разрушены четыре квартиры на восьмом и девятом этажах, предварительная причина — взрыв газа.
Портал 161.RU следит за происшествием в режиме онлайн.
Вокруг дома ходят кинологи с собаками.
Ситуацию вокруг взрыва дома в Шахтах прокомментировал начальник ГУ МЧС по Ростовской области Вячеслав Бутко.
По данным РИА «Новости», пострадавший мужчина пришел в сознание. У него черепно-мозговая травма и перелом бедра.
Спасатели добрались до крыши дома.
Областная прокуратура проверит, не нарушалось ли законодательство в сфере ЖКХ во взорвавшемся доме. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Следователи изымают документы и проводят обыски в газоснабжающей и управляющей компаниях, пишет РИА «Новости».
— Есть деформация несущих конструкций на уровне восьмого–девятого этажей, в том числе лестничного пролета. Необходимо укрепить конструкции, чтобы дать возможность спасателям работать и исключить дальнейшее обрушение здания. Это также ускорит проведение спасательных работ, — сообщил Василий Голубев.
Для жильцов подготовили кабинеты, но никто в них не заходит — пострадавшие либо сидят у психологов, либо стоят в коридорах.
Прибывших в школу жильцов регистрируют, в отдельном кабинете с ними работают психологи МЧС. Хозяева квартир в разрушенном доме не знают, когда им удастся вернуться:
— Есть вероятность, что сегодня не пустят в дом. Когда, не знаем. Умалчивают, — рассказывает один из жильцов Станислав.
Спасатели работают как внутри, так и снаружи здания.
Журналисты федеральных каналов тоже работают на месте ЧП.
В столовой шахтинской школы кормят эвакуированных жильцов:
Представители «Газпрома» говорят, что газовое оборудование в доме, где произошел взрыв, было исправным. Последний раз его проверяли весной 2018 года.
— Наших сотрудников туда еще не пустили, и мы ничего не можем сказать. Это, возможно, и не газ — из газового оборудования там только газовые печи. Они прошли техническое обслуживание в апреле и мае 2018 года — газовое оборудование в порядке. Даже года еще не прошло с последнего техобслуживания, — цитирует ТАСС Ангелину Волкову, начальника отдела по СМИ эксплуатировавшей оборудование компании «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».
Личные вещи жильцов разлетелись по двору.
Жильцы пострадавшего от взрыва подъезда сейчас сидят в школьной столовой. Александр, у которого квартира на седьмом этаже, рассказал, что несколько лет назад у них в подъезде был пожар.
— До сих пор ремонт не сделали, — говорит мужчина.
Работа по разбору завалов идет полным ходом.
— Взрыв был сильный, у нас диван прыгал! — жительницы соседних домов рассказывают, что произошло этим утром.
Пострадавшую двухлетнюю девочку перевели из больницы Шахт в областную больницу Ростова-на-Дону. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональный Минздрав.
Погибшая — 31-летняя Виктория Ларикова — жила в квартире № 71 вместе с мужем и дочерью. Мужчина и девочка пострадали, они в больнице.
По предварительным данным, взрыв произошел в 72-й квартире.
Жильцы пострадавшего дома и раньше жаловались на запах газа.
— Буквально сегодня собиралась ехать в горгаз, — рассказывает соседка. По словам женщины, этот запах они чувствовали постоянно.
Ранее мы рассказывали, что «газовые крушения» — это не редкость для российских городов. Из-за чего они случаются и как их избежать, мы узнавали у экспертов строительного дела.
Жильцы соседних домов рассказывают, что взрыв было слышно даже у них.
На месте ЧП ограничено движение транспорта. Движение на ул. Хабарова закрыто от ул. Красинской. Въезд в Шахты открыт со стороны пос. Мелиховского через пос. Каменоломни. Ограничено движение со стороны ул. Мелиховской, объезд через х. Костиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.
Работа спасателей осложняется тем, что между восьмым и девятым этажами деформированы перекрытия. В городе введен режим ЧС.
Есть вероятность, что под завалами еще четыре человека: пожилая женщина из квартиры на девятом этаже, 24-летняя девушка и ее родители — из квартиры на восьмом этаже.
Еще больше фотографий — в фоторепортаже 161.RU.
Губернатор Василий Голубев доложил о ситуации президенту. Специалистам на месте ЧП он поручил обследовать не только пострадавший подъезд, но и всё здание, чтобы исключить возможность дальнейшего обрушения. Голубев также попросил, чтобы пострадавших людей полностью обследовали медики.
Семье погибшей выплатят один миллион рублей.
Ещё один из жильцов дома — Станислав рассказал, что проснулся в шесть утра от грохота:
— Я сначала ничего не понял, не обратил внимания, почему так громко. Через какое-то время в дверь постучали и попросили выйти — так я узнал, что в доме произошло ЧП.
Взрыв, напомним, произошел в доме № 16 по улице Хабарова.
Мусор, остатки мебели и стекла вывозят на грузовиках, рядом с домом спиливают деревья — видимо, для удобства работы на обрушившихся этажах, передает наш корреспондент с места событий. Полицейские организовали трансфер для жильцов пострадавшего дома: их отвозят в школу неподалеку.
Жительница разрушенного дома Виктория Бойченко рассказала, что квартиру здесь она купила год назад.
— Моя квартира не пострадала: взрыв был в третьем подъезде, а моя находится в первом, хоть и тоже на девятом этаже. Это был кошмар: вещи на деревьях, мебель и стекла на земле, — рассказала девушка журналисту 161.RU. — Эвакуировали нас в никуда. Сказали брать теплые вещи, документы и выходить из дома. Те, кому ехать некуда, до сих пор стоят на улице.
Спасатели по лестнице забираются на разрушенные этажи дома.
На месте взрыва работают 228 человек и 65 единиц техники. Пострадавших, членов их семей и жителей дома консультируют восемь психологов МЧС России.
В социальных сетях пишут о втором погибшем:
— У нас очень плохие новости. Стало известно о втором погибшем после взрыва дома в Шахтах Ростовской области. Это ребёнок, — сообщает паблик «Ростов Главный».
В МЧС эту информацию не подтверждают.
Выясняется судьба еще четырех человек. К настоящему времени спасатели достали из-под завалов семерых, в том числе женщину с ребенком. Все живы.
По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, погибшая — женщина. Из регионального и местного бюджетов семьям пострадавших будет выделена финансовая помощь, заявил глава региона в эфире телеканала «Россия-24».
В пострадавших квартирах находились 13 человек. Дом отключили от электричества и отопления, в ближайшее время будет решен вопрос, пригоден ли он для проживания.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ЧП.
— Председатель СК России поручил возбудить и принять к производству Главному следственному управлению по Северо-Кавказскому федеральному округу уголовное дело по факту обрушения этажей в результате взрыва газа в одном из подъездов многоэтажного дома в городе Шахты Ростовской области. Предварительно, в результате хлопка газа произошло обрушение с девятого по восьмой этажи одного из подъездов многоквартирного жилого дома в городе Шахты, в настоящее время известно об одном погибшем, — говорится на сайте Следственного комитета РФ.
Видно, что пострадали не только два последних этажа, восьмой и девятый, повреждения получил и седьмой этаж.
Ко взрыву в Шахтах будет повышенное внимание — страна ещё не отошла от трагедии, случившейся 31 декабря в городе Магнитогорске Челябинской области. Напомним, там прогремел взрыв и обрушился подъезд 10-этажного дома. Погибли 39 человек.
Свежее видео с места взрыва.
К этому часу спасено семь человек, сообщает пресс-служба МЧС, среди них двухлетний ребенок. Двоих человек извлекают из-под завалов, есть один погибший.
Сейчас на месте аварии работают 120 человек и 35 единиц техники. Для жителей пострадавшего дома развёрнут пункт временного размещения, сообщает пресс-служба МЧС.
Есть первое видео с места событий.
Так сейчас выглядит дом, где произошел взрыв.
К этому часу спасены восемь человек. Есть один погибший, сообщили в пресс-службе МЧС.
На место ЧП выехал губернатор Ростовской области Василий Голубев.
На месте аварии продолжаются спасательные работы.
— Стало известно, что под завалами могут находиться семь человек, — сообщили в пресс-службе МЧС.
Шесть человек спасены, среди них один ребенок, сообщает пресс-служба МЧС. Повреждения получили четыре квартиры, две из них находятся на восьмом этаже, две — на девятом.
Стало известно, что в 72-квартирном доме разрушены как минимум два этажа в подъезде.
— Полностью разрушен девятый этаж и частично — восьмой, — сообщают «Известия» со ссылкой на свои источники.
Спасатели уже эвакуировали 140 жильцов.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники, сейчас спасатели эвакуируют жильцов четырех квартир, располагавшихся на восьмом и девятом этажах.
— Дом кирпичный, обрушения затронули четыре квартиры на восьмом и девятом этажах. Пожара нет. Проводится эвакуация людей, — сообщил источник в оперативном штабе на месте ЧС.
Соседние подъезды дома не пострадали.
Если у вас есть информация об этом происшествии, присылайте ее на почту редакции 61@rugion.ru, в нашу группу «ВКонтакте», а также в WhatsApp по номеру +7 918 50–50–161.
Читайте новости прямо на смартфоне в нашем канале Telegram.