Автобус с пассажирами сломался на алтайской трассе

Дорожники отбуксировали сломавшийся автобус и не дали замёрзнуть 9 пассажирам

Автобус ехал по трассе Р-256 из Новосибирска в Чемал
Автобус ехал по трассе Р-256 из Новосибирска в Чемал


В ночь на понедельник, 14 января, на трассе под Новосибирском сломался автобус с пассажирами — на помощь пришли дорожники.


Об этом корреспонденту НГС сообщила пресс-секретарь «Новосибирскавтодора» Татьяна Чечурова, уточнив, что всего в автобусе ехало 9 человек.


«Сегодня ночью нам поступило сообщение, что на дороге Р-256 сломался пассажирский автобус Новосибирск — Чемал. Мы предоставили комбинированную буксировочную машину, которая отбуксировала автобус до ближайшей заправки "Газпром"», — рассказала Татьяна Чечурова.


По её словам, в 1:48 к заправке подошёл следующий автобус в Чемал, который забрал пассажиров.


В начале декабря на трассе К-17р под Новосибирском у рейсового автобуса Новосибирск — Павлодар замёрзло топливо — 25 пассажирам пришлось ожидать запасного автобуса в Кочковском районе.

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