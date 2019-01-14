Автобус с пассажирами сломался на алтайской трассе

Дорожники отбуксировали сломавшийся автобус и не дали замёрзнуть 9 пассажирам

Автобус ехал по трассе Р-256 из Новосибирска в Чемал





В ночь на понедельник, 14 января, на трассе под Новосибирском сломался автобус с пассажирами — на помощь пришли дорожники.





Об этом корреспонденту НГС сообщила пресс-секретарь «Новосибирскавтодора» Татьяна Чечурова, уточнив, что всего в автобусе ехало 9 человек.





«Сегодня ночью нам поступило сообщение, что на дороге Р-256 сломался пассажирский автобус Новосибирск — Чемал. Мы предоставили комбинированную буксировочную машину, которая отбуксировала автобус до ближайшей заправки "Газпром"», — рассказала Татьяна Чечурова.





По её словам, в 1:48 к заправке подошёл следующий автобус в Чемал, который забрал пассажиров.





В начале декабря на трассе К-17р под Новосибирском у рейсового автобуса Новосибирск — Павлодар замёрзло топливо — 25 пассажирам пришлось ожидать запасного автобуса в Кочковском районе.