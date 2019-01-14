Военные на «Терминаторах» устроили ночные полёты под Новосибирском: они учились искать бандгруппы
Во время учений летали 10 вертолётов
Под Новосибирском прошли ночные учения — в маневрах приняли участие экипажи транспортно-штурмовых вертолётов отдельного вертолетного полка Центрального военного округа (ЦВО).
«По замыслу учений в области были выявлены незаконные вооруженные формирования, которые планировали провести налеты на крупные объекты региона. В ночное время авиагруппы были подняты по тревоге и совершили поиск "боевиков", используя очки ночного видения и ИК-аппаратуру переднего обзора. С целью маскировки отработка учебно-боевых задач была осложнена запретом на использование приборов внешнего и внутреннего освещения вертолетов», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ЦВО.
Также летчики отработали элементы воздушного боя, ведение воздушной разведки, применение ракетного и стрелково-пушечного вооружения по наземным целям.
В учениях было задействовано более 10 транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ-В «Терминатор» и свыше 50 военнослужащих отдельного вертолетного полка ЦВО.
В июле прошлого года учения на «Терминаторах» проводил военный спецназ — тогда они посадили вертолёт на дорогу, которая была не подготовлена для посадки.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова