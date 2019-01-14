Военные на «Терминаторах» устроили ночные полёты под Новосибирском: они учились искать бандгруппы

Военные лётчики в Сибири провели учение по поиску условных бандгрупп в ночное время





Под Новосибирском прошли ночные учения — в маневрах приняли участие экипажи транспортно-штурмовых вертолётов отдельного вертолетного полка Центрального военного округа (ЦВО).





«По замыслу учений в области были выявлены незаконные вооруженные формирования, которые планировали провести налеты на крупные объекты региона. В ночное время авиагруппы были подняты по тревоге и совершили поиск "боевиков", используя очки ночного видения и ИК-аппаратуру переднего обзора. С целью маскировки отработка учебно-боевых задач была осложнена запретом на использование приборов внешнего и внутреннего освещения вертолетов», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ЦВО.





Также летчики отработали элементы воздушного боя, ведение воздушной разведки, применение ракетного и стрелково-пушечного вооружения по наземным целям.





В учениях было задействовано более 10 транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ-В «Терминатор» и свыше 50 военнослужащих отдельного вертолетного полка ЦВО.





В июле прошлого года учения на «Терминаторах» проводил военный спецназ — тогда они посадили вертолёт на дорогу, которая была не подготовлена для посадки.