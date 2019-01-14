Пожарные вынесли двух детей из горящей квартиры на Бетонной
Также в квартире были двое взрослых: одна женщина пострадала
Утром в понедельник, 14 января, в Новосибирске пожарные спасли из горящей квартиры 4 человек.
«Там горела квартира, огнём повреждены домашние вещи на площади 2 квадратных метра. Пожарные при помощи спасательных устройств из квартиры эвакуировали 4 человека, двое их них — дети», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Также пожарные спасли из огня двух взрослых — мужчину и женщину. Этаж, на котором загорелась квартира, уточняется.
По информации источника НГС, женщина, которую эвакуировали, пострадала — у неё отравление угарным газом.
Эвакуация жителей других квартир не потребовалась, причина пожара пока устанавливается. Пожар обнаружили в 7:00, в 7:24 сотрудники МЧС полностью закончили работу.
Сегодня ночью ещё один пожар случился на Троллейном — там подожгли «Лексус».
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Елена Громкова
Фото Оксаны Козыревой