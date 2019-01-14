Пожарные вынесли двух детей из горящей квартиры на Бетонной

Также в квартире были двое взрослых: одна женщина пострадала

Одному из спасённых детей 2 года, второму — 8 лет
Одному из спасённых детей 2 года, второму — 8 лет


Утром в понедельник, 14 января, в Новосибирске пожарные спасли из горящей квартиры 4 человек.


«Там горела квартира, огнём повреждены домашние вещи на площади 2 квадратных метра. Пожарные при помощи спасательных устройств из квартиры эвакуировали 4 человека, двое их них — дети», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. 


Также пожарные спасли из огня двух взрослых — мужчину и женщину. Этаж, на котором загорелась квартира, уточняется.


По информации источника НГС, женщина, которую эвакуировали, пострадала — у неё отравление угарным газом.


Эвакуация жителей других квартир не потребовалась, причина пожара пока устанавливается. Пожар обнаружили в 7:00, в 7:24 сотрудники МЧС полностью закончили работу.


Сегодня ночью ещё один пожар случился на Троллейном — там подожгли «Лексус».

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