На Троллейном загорелся «Лексус»: в МЧС предполагают, что это был поджог
Машину потушили до приезда пожарных
Ночью 14 января в Новосибирске на Троллейном жилмассиве загорелся автомобиль «Лексус».
Пожар случился в 0:14 рядом с домом Киевская, 24.
«Пожар был ликвидирован до прибытия пожарной охраны», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.
Огонь повредил левый подкрылок автомобиля и покрышку переднего левого колеса на общей площади 0,2 квадратных метра. Пострадавших нет.
«Причина устанавливается, предположительно — поджог», — уточнили в МЧС.
На прошлой неделе автомобиль сгорел на Выборной — там машина полностью выгорела в гараже.
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Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова