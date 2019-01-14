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На Троллейном загорелся «Лексус»: в МЧС предполагают, что это был поджог

Машину потушили до приезда пожарных

Пока причина пожара предварительная 
Пока причина пожара предварительная 


Ночью 14 января в Новосибирске на Троллейном жилмассиве загорелся автомобиль «Лексус».


Пожар случился в 0:14 рядом с домом Киевская, 24.


«Пожар был ликвидирован до прибытия пожарной охраны», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.


Огонь повредил левый подкрылок автомобиля и покрышку переднего левого колеса на общей площади 0,2 квадратных метра. Пострадавших нет.


«Причина устанавливается, предположительно — поджог», — уточнили в МЧС.


На прошлой неделе автомобиль сгорел на Выборной — там машина полностью выгорела в гараже.

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