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61 дом в центре Новосибирска отключат сегодня от тепла и горячей воды

Кроме того, из-за ремонта теплотрассы сузят улицу Революции

Тепло и воду вернут завтра, а дорогу на Революции отремонтируют только к концу месяца
Тепло и воду вернут завтра, а дорогу на Революции отремонтируют только к концу месяца


Сегодня, 14 января, в Новосибирске из-за ремонта теплотрассы отключат от тепла и горячей воды 61 дом.


«От тепла и горячей воды будут отключены 61 жилой дом, 2 вуза, 6 детских учреждений и стоматологическая поликлиника. Причина — ремонт по улице Революции. Мы приносим извинения горожанам за временные неудобства! 


Работы нужны, чтобы не допустить крупных аварий», — рассказали в пресс-службе компании СГК.


С 9 часов утра 14 января ремонтные бригады приступят к устранению дефектов на магистральных трубах. Работы планируют завершить в 01:00 15 января. Проезжую часть ул. Революции сузят на 4,5 м. Движение и благоустройство восстановят к 31 января. 


Список домов, попавших под отключения


61 дом в центре Новосибирска отключат сегодня от тепла и горячей воды


В четверг, 10 января, коммунальщики отключили от отопления 54 здания в разных районах Новосибирска. Кроме того, без горячей воды осталось ещё 7 домов. Отключения проводят из-за ремонта теплосетей.

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