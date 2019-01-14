61 дом в центре Новосибирска отключат сегодня от тепла и горячей воды
Кроме того, из-за ремонта теплотрассы сузят улицу Революции
Сегодня, 14 января, в Новосибирске из-за ремонта теплотрассы отключат от тепла и горячей воды 61 дом.
«От тепла и горячей воды будут отключены 61 жилой дом, 2 вуза, 6 детских учреждений и стоматологическая поликлиника. Причина — ремонт по улице Революции. Мы приносим извинения горожанам за временные неудобства!
Работы нужны, чтобы не допустить крупных аварий», — рассказали в пресс-службе компании СГК.
С 9 часов утра 14 января ремонтные бригады приступят к устранению дефектов на магистральных трубах. Работы планируют завершить в 01:00 15 января. Проезжую часть ул. Революции сузят на 4,5 м. Движение и благоустройство восстановят к 31 января.
В четверг, 10 января, коммунальщики отключили от отопления 54 здания в разных районах Новосибирска. Кроме того, без горячей воды осталось ещё 7 домов. Отключения проводят из-за ремонта теплосетей.
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Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова
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