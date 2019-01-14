Аварии на Станционной и Дуси Ковальчук: водители попали в пробки

Пробка на Широкой





Сегодня утром, 14 января, уровень пробок на дорогах Новосибирска составил 7 баллов — очевидцы сообщают об авариях в разных частях города.





Одна из аварию произошла на Станционной, недалеко от остановки «Переходной мост», также столкновения, по информации пользователей Яндекс.Карт, случились на Титова недалеко от площади Станиславского. На Немировича-Данченко недалеко от Коммунального моста, на улице Дуси Ковальчук недалеко от Холодильной.





При этом Яндекс сообщал в 7:21, что «в Новосибирске наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. Большевистская улица, от Бугринского моста до Коммунального моста. Длина пробки — 4,2 км».





Сейчас Большевистская также сильно загружена, а недалеко от Инструментального завода произошло ДТП.











