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Аварии на Станционной и Дуси Ковальчук: водители попали в пробки

Уровень заторов с утра — 7 баллов

Пробка на Широкой
Пробка на Широкой


Сегодня утром, 14 января, уровень пробок на дорогах Новосибирска составил 7 баллов — очевидцы сообщают об авариях в разных частях города.


Одна из аварию произошла на Станционной, недалеко от остановки «Переходной мост», также столкновения, по информации пользователей Яндекс.Карт, случились на Титова недалеко от площади Станиславского. На Немировича-Данченко недалеко от Коммунального моста, на улице Дуси Ковальчук недалеко от Холодильной.


При этом Яндекс сообщал в 7:21, что «в Новосибирске наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. Большевистская улица, от Бугринского моста до Коммунального моста. Длина пробки — 4,2 км».


Сейчас Большевистская также сильно загружена, а недалеко от Инструментального завода произошло ДТП.


Аварии на Станционной и Дуси Ковальчук: водители попали в пробки



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