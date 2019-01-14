Аварии на Станционной и Дуси Ковальчук: водители попали в пробки
Уровень заторов с утра — 7 баллов
Сегодня утром, 14 января, уровень пробок на дорогах Новосибирска составил 7 баллов — очевидцы сообщают об авариях в разных частях города.
Одна из аварию произошла на Станционной, недалеко от остановки «Переходной мост», также столкновения, по информации пользователей Яндекс.Карт, случились на Титова недалеко от площади Станиславского. На Немировича-Данченко недалеко от Коммунального моста, на улице Дуси Ковальчук недалеко от Холодильной.
При этом Яндекс сообщал в 7:21, что «в Новосибирске наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. Большевистская улица, от Бугринского моста до Коммунального моста. Длина пробки — 4,2 км».
Сейчас Большевистская также сильно загружена, а недалеко от Инструментального завода произошло ДТП.
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Елена Громкова
Скриншот 2ГИС (1), yandex.ru/maps (2)