Баскетбол: новосибирское «Динамо» одержало победу над ногинским «Спартаком»

Игра проходила в Новосибирске в спорткомплексе «Север»

Сибирячки с минимальным разрывом обыграли соперниц





Сегодня, 13 января, баскетбольный клуб «Динамо» в рамках очередного матча российской женской баскетбольной Премьер-лиги одержал победу над командой «Спартак» (Ногинск).







Счёт встречи составил 66:62 в пользу новосибирских спортсменок.







«В упорной борьбе большую часть времени наша команда проигрывала, была в роли догоняющей. В предпоследней четверти счёт был равный, в последней четверти наши "динамовки" оказались сильнее. Самыми результативными в составе команды были Май-Мари Лэнглуа (25 очков) и Виктория Черен (23 очка)», — сообщил корреспонденту НГС генеральный менеджер новосибирской команды Сергей Баженов.





Новосибирский баскетбольный клуб «Динамо»





Игра проходила в спорткомплексе «Север» в Новосибирске. Следующая игра новосибирской команды состоится с красноярским «Енисеем» 3 февраля.







Недавно баскетбольный клуб «Новосибирск» одержал победу над командой «Иркута» в гостевом матче Первого дивизиона регулярного чемпионата российской Суперлиги.

