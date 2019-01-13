Баскетбол: новосибирское «Динамо» одержало победу над ногинским «Спартаком»

Игра проходила в Новосибирске в спорткомплексе «Север»

Сибирячки с минимальным разрывом обыграли соперниц 
Сибирячки с минимальным разрывом обыграли соперниц 


Сегодня, 13 января, баскетбольный клуб «Динамо» в рамках очередного матча российской женской баскетбольной Премьер-лиги одержал победу над командой «Спартак» (Ногинск).


Счёт встречи составил 66:62 в пользу новосибирских спортсменок.


«В упорной борьбе большую часть времени наша команда проигрывала, была в роли догоняющей. В предпоследней четверти счёт был равный, в последней четверти наши "динамовки" оказались сильнее. Самыми результативными в составе команды были Май-Мари Лэнглуа (25 очков) и Виктория Черен (23 очка)», — сообщил корреспонденту НГС генеральный менеджер новосибирской команды  Сергей Баженов.


Новосибирский баскетбольный клуб «Динамо»
Новосибирский баскетбольный клуб «Динамо»


Игра проходила в спорткомплексе «Север» в Новосибирске. Следующая игра новосибирской команды состоится с красноярским «Енисеем» 3 февраля. 


Недавно баскетбольный клуб «Новосибирск» одержал победу над командой «Иркута» в гостевом матче Первого дивизиона регулярного чемпионата российской Суперлиги. 

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