Первая пошла: с площади Маркса убрали новогоднюю ёлку
Днём рабочие разобрали половину ели
Днём 13 января в Ленинском районе Новосибирска на площади Карла Маркса убрали новогоднюю ёлку.
По наблюдению корреспондента НГС, к 16 часам разобрали уже половину ели. На фото видно, что работы ещё продолжаются и рабочим предстоит убрать нижнюю часть праздничного украшения.
Год назад новогоднюю ёлку на площади Маркса убрали в это же время: тогда её повалил на бок штормовой ветер.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Только подписчики нашего Telegram-канала получают самые важные новости первыми!
Виктория Брылёва
Фото Марии Морсиной