Первая пошла: с площади Маркса убрали новогоднюю ёлку

Верхушку ёлки уже разобрали





Днём 13 января в Ленинском районе Новосибирска на площади Карла Маркса убрали новогоднюю ёлку.







По наблюдению корреспондента НГС, к 16 часам разобрали уже половину ели. На фото видно, что работы ещё продолжаются и рабочим предстоит убрать нижнюю часть праздничного украшения.





Год назад новогоднюю ёлку на площади Маркса убрали в это же время: тогда её повалил на бок штормовой ветер.