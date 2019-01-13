Первая пошла: с площади Маркса убрали новогоднюю ёлку

Днём рабочие разобрали половину ели

Верхушку ёлки уже разобрали
Верхушку ёлки уже разобрали


Днём 13 января в Ленинском районе Новосибирска на площади Карла Маркса убрали новогоднюю ёлку. 


По наблюдению корреспондента НГС, к 16 часам разобрали уже половину ели. На фото видно, что работы ещё продолжаются и рабочим предстоит убрать нижнюю часть праздничного украшения. 


Год назад новогоднюю ёлку на площади Маркса убрали в это же время: тогда её повалил на бок штормовой ветер. 

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