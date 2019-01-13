«На завтра отстраню от работы»: перевозчик намерен выяснить, почему школьницу высадили из автобуса

По словам перевозчика, если факт подтвердится, то водитель и кондуктор будут уволены

Ребёнка высадили почти за 2,5 километра от дома





Сегодня днём кондуктор новосибирского автобуса № 13 высадила девятиклассницу, которая забыла дома справку о том, что она учится в школе. Школьнице пришлось идти домой пешком.







Перевозчик ИП Кобенко В.А связался с корреспондентом НГС, заверив, что намерен разобраться в сложившейся ситуации.





«Я ещё в сентябре выпустил приказ, с которым были ознакомлены все водители и кондукторы. Что если у ребёнка какие-то сложности с оплатой за проезд, например, карта не считывается, нет денег, справки, ещё чего-то, то провоз такого ребёнка осуществлять бесплатно. Сегодня, когда водитель и кондуктор вернутся, я попрошу их написать объяснительную, а на завтра отстраню их от работы. Пусть приедут и расскажут мне. Если факт подтвердится, то уволю и водителя, и кондуктора», — сообщил перевозчик Вячеслав Кобенко.





Также перевозчик добавил, что он договорился о личной встрече с родителями школьницы, чтобы выяснить всю ситуацию: уже завтра он встретится с мамой школьницы.





«Если факт действительно подтвердится, то и кондуктор извинится, и я», — добавил Вячеслав Кобенко.





В конце сентября кондуктор новосибирского автобуса № 6 высадил 8-летнего школьника, который забыл дома свою транспортную карту. Позднее перевозчик сообщил, что мальчика никто не выгонял, а он сам угрожал судом и несколько раз оскорбил кондуктора.

