Первая победа в новом году: хоккейная «Сибирь» обыграла «Салават Юлаев»
Первую шайбу «Сибирь» забила на 9-й минуте
Сегодня, 13 января, новосибирская хоккейная команда «Сибирь» встретилась с уфимским «Салаватом Юлаевым». В домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирцы обыграли «Салават» со счётом 4:2.
В первом периоде счёт открыла команда из Уфы, забив в ворота «Сибири» первую шайбу на 5-й минуте матча. Однако вскоре «Сибирь» смогла отыграться — шайбу в ворота «Салавата» загнал молодой нападающий Никита Шашков, приняв пас Александра Логинова.
Второй период не принёс командам заброшенных шайб, счёт остался неизменным. У «Сибири» было два удаления: на 29-й минуте на скамью штрафников посадили нападающего Александра Шарова за задержку соперника, на 34-й минуте был удалён защитник Илья Морозов за задержку соперника клюшкой.
В начале третьего периода нападающий «Сибири» Жильбер Брюле меняет счёт: на 44-й минуте он забрасывает вторую шайбу в ворота соперников.
На 50-й минуте «Салават Юлаев» сравнивает счёт, забрасывая шайбу в ворота новосибирской команды. После забитой шайбы судьями был назначен видеопросмотр на определение правильности взятия ворот, только после повторного просмотра этот гол был засчитан.
Ответ «Сибири» не заставил себя долго ждать: на 53-й минуте нападающий Егор Миловзоров выполнил штрафной бросок: счёт стал 3:2.
На 54-й минуте за грубость был удалён новосибирский защитник Максим Игнатович.
На 60-й минуте нападающий «Сибири» Максим Казаков забросил четвёртую шайбу в ворота «Салавата Юлаева».
Ворота новосибирской команды защищал Дэнни Тэйлор.
Прошлую игру «Сибирь» уступила череповецкой «Северстали» со счётом 4:5 — эта игра стала первым поражением новосибирской команды на домашнем льду с начала нового года.
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Дмитрий Здорнков, Виктория Брылёва
Фото hcsibir.ru
Видео khl.ru