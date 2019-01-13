Первая победа в новом году: хоккейная «Сибирь» обыграла «Салават Юлаев»

В ледовом дворце спорта «Сибирь» собралось больше шести тысяч болельщиков





Сегодня, 13 января, новосибирская хоккейная команда «Сибирь» встретилась с уфимским «Салаватом Юлаевым». В домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирцы обыграли «Салават» со счётом 4:2.







В первом периоде счёт открыла команда из Уфы, забив в ворота «Сибири» первую шайбу на 5-й минуте матча. Однако вскоре «Сибирь» смогла отыграться — шайбу в ворота «Салавата» загнал молодой нападающий Никита Шашков, приняв пас Александра Логинова.







Первая забитая шайба Никиты Шашкова





Второй период не принёс командам заброшенных шайб, счёт остался неизменным. У «Сибири» было два удаления: на 29-й минуте на скамью штрафников посадили нападающего Александра Шарова за задержку соперника, на 34-й минуте был удалён защитник Илья Морозов за задержку соперника клюшкой.







В начале третьего периода нападающий «Сибири» Жильбер Брюле меняет счёт: на 44-й минуте он забрасывает вторую шайбу в ворота соперников.





Вторая заброшенная шайба «Сибири» в ворота «Салавата»





На 50-й минуте «Салават Юлаев» сравнивает счёт, забрасывая шайбу в ворота новосибирской команды. После забитой шайбы судьями был назначен видеопросмотр на определение правильности взятия ворот, только после повторного просмотра этот гол был засчитан.





Ответ «Сибири» не заставил себя долго ждать: на 53-й минуте нападающий Егор Миловзоров выполнил штрафной бросок: счёт стал 3:2.





Штрафной бросок новосибирского нападающего





На 54-й минуте за грубость был удалён новосибирский защитник Максим Игнатович.





На 60-й минуте нападающий «Сибири» Максим Казаков забросил четвёртую шайбу в ворота «Салавата Юлаева».





Ворота новосибирской команды защищал Дэнни Тэйлор.







Прошлую игру «Сибирь» уступила череповецкой «Северстали» со счётом 4:5 — эта игра стала первым поражением новосибирской команды на домашнем льду с начала нового года.