«Наехал на сугроб»: два автомобиля на Бугринском мосту попали в аварию

Одну из машин завертело и отбросило вперёд

Авария произошла из-за того, что один из автомобилей наехал на сугроб снега
Авария произошла из-за того, что один из автомобилей наехал на сугроб снега


Сегодня вечером в Новосибирске на Бугринском мосту столкнулись два автомобиля — авария произошла из-за того, что один из них наехал на сугроб снега.


Об этом в редакцию НГС сообщила очевидица Анна. «Всё произошло прямо на моих глазах. На Бугринском мосту в 17:20 машина наехала на сугроб, что с левого края дороги. После чего столкнулась с другим автомобилем, её завертело и отнесло вперёд», — пояснила она.



Как уточнила очевидица, в аварии никто серьёзно не пострадал, проезд машин не затруднён.


Сегодня в МВД рассказали подробности ДТП со сбитым на пешеходном переходе мужчиной — он получил перелом левого бедра со смещением.

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