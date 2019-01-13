«Наехал на сугроб»: два автомобиля на Бугринском мосту попали в аварию
Одну из машин завертело и отбросило вперёд
Сегодня вечером в Новосибирске на Бугринском мосту столкнулись два автомобиля — авария произошла из-за того, что один из них наехал на сугроб снега.
Об этом в редакцию НГС сообщила очевидица Анна. «Всё произошло прямо на моих глазах. На Бугринском мосту в 17:20 машина наехала на сугроб, что с левого края дороги. После чего столкнулась с другим автомобилем, её завертело и отнесло вперёд», — пояснила она.
Как уточнила очевидица, в аварии никто серьёзно не пострадал, проезд машин не затруднён.
Сегодня в МВД рассказали подробности ДТП со сбитым на пешеходном переходе мужчиной — он получил перелом левого бедра со смещением.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Дмитрий Здорников
Фото очевидца