«Кондуктор кричала и требовала заплатить»: из автобуса высадили школьницу без справки

Ребёнка высадили почти за 2,5 километра от дома





Кондуктор новосибирского автобуса № 13 высадила девятиклассницу, которая забыла дома справку о том, что она учится в школе. Об этом в редакцию НГС сообщила мать девочки.







Как рассказала мать школьницы Антонина Метерко, её дочь высадили из автобуса на остановке «Кропоткина». «Моя дочь ехала с дополнительных занятий, села в автобус № 13 на остановке метро «Гагаринская». Ребёнок подошёл к кондуктору, протянула карту школьника, но её спросили, в каком она классе учится, и потребовали показать справку. Дочка призналась, что забыла справку дома, на что в ответ кондуктор закричала, стала требовать оплатить проезд в полном объёме.





В 13:10 ребенка высадили при температуре на улице –15 градусов. Ей пришлось идти домой, до остановки универмаг «Калининский», пешком», — уточнила Антонина Метерко.





При этом, по словам матери, в конфликт вмешались пассажиры. «Они пытались объяснить что по дочери видно, что она ребёнок. [Спросили,] почему вы так позволяете себя вести, на что кондуктор огрызалась со всеми и продолжала вести себя неадекватно», — рассказала мать школьницы.





Как пояснили корреспонденту НГС в диспетчерской службе перевозчика ИП Кобенко В.А., девочку из автобуса насильно никто не высаживал. «Я нашла машину, это наша машина. Переговорила с водителем, переговорила с кондуктором. Они оба утверждают, что девочку никто не высаживал. Да, она действительно забыла справку дома, <...> кондуктор, естественно, сказала, что нужно возить справку с собой.





Детей мы не высаживаем. Мы не имеем правда, у нас за это строго. Все предупреждены. Может, она просто как-то обиделась, вышла. Высаживать никто не высаживал», — заверил диспетчер.





Расстояние от остановки «Улица Кропоткина» до универмага «Калининский» — 2,4 километра. Пешком этот путь можно пройти за полчаса





Однако Антонина Метерко намерена написать жалобу в центр управления городским автоэлектротранспортом, а также в мэрию Новосибирска. «Даже если ребенок оставил справку дома, это не дает право перевозчикам высаживать, а кондукторам хамить и кричать», — уверена Антонина Метерко.



