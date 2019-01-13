«Кондуктор кричала и требовала заплатить»: из автобуса высадили школьницу без справки
По словам диспетчера, насильно девочку никто не высаживал
Кондуктор новосибирского автобуса
Как рассказала мать школьницы Антонина Метерко, её дочь высадили из автобуса на остановке «Кропоткина». «Моя дочь ехала с дополнительных занятий, села в автобус
В 13:10 ребенка высадили при температуре на улице –15 градусов. Ей пришлось идти домой, до остановки универмаг «Калининский», пешком», — уточнила Антонина Метерко.
При этом, по словам матери, в конфликт вмешались пассажиры. «Они пытались объяснить что по дочери видно, что она ребёнок. [Спросили,] почему вы так позволяете себя вести, на что кондуктор огрызалась со всеми и продолжала вести себя неадекватно», — рассказала мать школьницы.
Как пояснили корреспонденту НГС в диспетчерской службе перевозчика ИП Кобенко В.А., девочку из автобуса насильно никто не высаживал. «Я нашла машину, это наша машина. Переговорила с водителем, переговорила с кондуктором. Они оба утверждают, что девочку никто не высаживал. Да, она действительно забыла справку дома, <...> кондуктор, естественно, сказала, что нужно возить справку с собой.
Детей мы не высаживаем. Мы не имеем правда, у нас за это строго. Все предупреждены. Может, она просто как-то обиделась, вышла. Высаживать никто не высаживал», — заверил диспетчер.
Однако Антонина Метерко намерена написать жалобу в центр управления городским автоэлектротранспортом, а также в мэрию Новосибирска. «Даже если ребенок оставил справку дома, это не дает право перевозчикам высаживать, а кондукторам хамить и кричать», — уверена Антонина Метерко.
В конце сентября кондуктор новосибирского автобуса
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Дмитрий Здорников
Фото Александра Ощепкова (1), скриншот 2gis.ru (2)