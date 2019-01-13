«Кондуктор кричала и требовала заплатить»: из автобуса высадили школьницу без справки

По словам диспетчера, насильно девочку никто не высаживал

Ребёнка высадили почти за 2,5 километра от дома
Ребёнка высадили почти за 2,5 километра от дома


Кондуктор новосибирского автобуса № 13 высадила девятиклассницу, которая забыла дома справку о том, что она учится в школе. Об этом в редакцию НГС сообщила мать девочки.


Как рассказала мать школьницы Антонина Метерко, её дочь высадили из автобуса на остановке «Кропоткина». «Моя дочь ехала с дополнительных занятий, села в автобус № 13 на остановке метро «Гагаринская». Ребёнок подошёл к кондуктору, протянула карту школьника, но её спросили, в каком она классе учится, и потребовали показать справку. Дочка призналась, что забыла справку дома, на что в ответ кондуктор закричала, стала требовать оплатить проезд в полном объёме.


В 13:10 ребенка высадили при температуре на улице –15 градусов. Ей пришлось идти домой, до остановки универмаг «Калининский», пешком», — уточнила Антонина Метерко.


При этом, по словам матери, в конфликт вмешались пассажиры. «Они пытались объяснить что по дочери видно, что она ребёнок. [Спросили,] почему вы так позволяете себя вести, на что кондуктор огрызалась со всеми и продолжала вести себя неадекватно», — рассказала мать школьницы.


Как пояснили корреспонденту НГС в диспетчерской службе перевозчика ИП Кобенко В.А., девочку из автобуса насильно никто не высаживал. «Я нашла машину, это наша машина. Переговорила с водителем, переговорила с кондуктором. Они оба утверждают, что девочку никто не высаживал. Да, она действительно забыла справку дома, <...> кондуктор, естественно, сказала, что нужно возить справку с собой. 


Детей мы не высаживаем. Мы не имеем правда, у нас за это строго. Все предупреждены. Может, она просто как-то обиделась, вышла. Высаживать никто не высаживал», — заверил диспетчер.


Расстояние от остановки «Улица Кропоткина» до универмага «Калининский» — 2,4 километра. Пешком этот путь можно пройти за полчаса 
Расстояние от остановки «Улица Кропоткина» до универмага «Калининский» — 2,4 километра. Пешком этот путь можно пройти за полчаса 


Однако Антонина Метерко намерена написать жалобу в центр управления городским автоэлектротранспортом, а также в мэрию Новосибирска. «Даже если ребенок оставил справку дома, это не дает право перевозчикам высаживать, а кондукторам хамить и кричать», — уверена Антонина Метерко.


В конце сентября кондуктор новосибирского автобуса № 6 высадил 8-летнего школьника, который забыл дома свою транспортную карту. Позднее перевозчик сообщил, что мальчика никто не выгонял, а он сам угрожал судом и несколько раз оскорбил кондуктора.

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