Сбил на переходе: в МВД рассказали о травмах пешехода, которого сбило такси

Мужчина до сих пор находится в больнице

Пешеход получил перелом левого бедра со смещением





В МВД рассказали подробности ДТП со сбитым на пешеходном переходе мужчиной — он получил перелом левого бедра со смещением.







Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, авария произошла вчера в 17:00.





«Водитель 1987 года рождения на автомобиле Nissan Bluebird двигался по [проспекту] Карла Маркса со стороны [улицы] Геодезической в сторону [улицы] Космической.





У дома 37, в зоне регулируемого пешеходного перехода, совершил наезд на мужчину 1987 года рождения. Мужчина госпитализирован с переломом левого бедра со смещением», — рассказали в пресс-службе ведомства.





В пресс-службе уточнили, что мужчина всё ещё находится в больнице.





Авария произошла на пешеходном переходе у НГТУ — в районе станции метро «Студенческая». По словам очевидцев, мужчину сбила машина Яндекс.Такси.