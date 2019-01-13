Сбил на переходе: в МВД рассказали о травмах пешехода, которого сбило такси

Мужчина до сих пор находится в больнице

Пешеход получил перелом левого бедра со смещением
Пешеход получил перелом левого бедра со смещением


В МВД рассказали подробности ДТП со сбитым на пешеходном переходе мужчиной — он получил перелом левого бедра со смещением.


Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, авария произошла вчера в 17:00.


«Водитель 1987 года рождения на автомобиле Nissan Bluebird двигался по [проспекту] Карла Маркса со стороны [улицы] Геодезической в сторону [улицы] Космической. 


У дома 37, в зоне регулируемого пешеходного перехода, совершил наезд на мужчину 1987 года рождения. Мужчина госпитализирован с переломом левого бедра со смещением», — рассказали в пресс-службе ведомства.


В пресс-службе уточнили, что мужчина всё ещё находится в больнице.


Авария произошла на пешеходном переходе у НГТУ — в районе станции метро «Студенческая». По словам очевидцев, мужчину сбила машина Яндекс.Такси.

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