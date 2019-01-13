Двое человек пострадали в лобовом столкновении на улице Краузе
Пострадавших передали медикам
Сегодня ночью в Калининском районе Новосибирска лоб в лоб столкнулись автомобили «Ниссан Бассара» и «Тойота Чайзер» — двое человек пострадали.
Как сообщили в Муниципальной аварийно-спасательной службе (МАСС), ДТП произошло ночью на улице Краузе. «Лобовое столкновение двух транспортных средств марок "Ниссан Бассара" и "Тойота Чайзер". Проведена разведка, сбор информации.
Из автомобилей извлечены двое пострадавших, 1976 года рождения и 1994 года рождения. Переданы бригаде скорой медицинской помощи», — уточняет Муниципальная аварийно-спасательная служба.
Спасатели отмечают, что после извлечения пострадавших была проведена стабилизация автомобилей и обеспечена противопожарная безопасность.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области не смогли оперативно предоставить информацию по ДТП.
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Дмитрий Здорников
Фото Густаво Зырянова из архива НГС