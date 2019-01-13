Двое человек пострадали в лобовом столкновении на улице Краузе

Автомобили столкнулись лоб в лоб





Сегодня ночью в Калининском районе Новосибирска лоб в лоб столкнулись автомобили «Ниссан Бассара» и «Тойота Чайзер» — двое человек пострадали.





Как сообщили в Муниципальной аварийно-спасательной службе (МАСС), ДТП произошло ночью на улице Краузе. «Лобовое столкновение двух транспортных средств марок "Ниссан Бассара" и "Тойота Чайзер". Проведена разведка, сбор информации.





Из автомобилей извлечены двое пострадавших, 1976 года рождения и 1994 года рождения. Переданы бригаде скорой медицинской помощи», — уточняет Муниципальная аварийно-спасательная служба.





Спасатели отмечают, что после извлечения пострадавших была проведена стабилизация автомобилей и обеспечена противопожарная безопасность.





В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области не смогли оперативно предоставить информацию по ДТП.







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