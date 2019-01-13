Двое человек пострадали в лобовом столкновении на улице Краузе

Пострадавших передали медикам

Автомобили столкнулись лоб в лоб
Автомобили столкнулись лоб в лоб


Сегодня ночью в Калининском районе Новосибирска лоб в лоб столкнулись автомобили «Ниссан Бассара» и «Тойота Чайзер» — двое человек пострадали.


Как сообщили в Муниципальной аварийно-спасательной службе (МАСС), ДТП произошло ночью на улице Краузе. «Лобовое столкновение двух транспортных средств марок "Ниссан Бассара" и "Тойота Чайзер". Проведена разведка, сбор информации. 


Из автомобилей извлечены двое пострадавших, 1976 года рождения и 1994 года рождения. Переданы бригаде скорой медицинской помощи», — уточняет Муниципальная аварийно-спасательная служба.


Спасатели отмечают, что после извлечения пострадавших была проведена стабилизация автомобилей и обеспечена противопожарная безопасность.


В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области не смогли оперативно предоставить информацию по ДТП.


Вчера вечером на проспекте Карла Маркса в Новосибирске сбили пешехода — его увезли на машине реанимации.

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