«Или бесплатно час, или по билетам»: мэрия планирует открыть платную парковку у цирка

Кроме того, мэрия рассмотрит возможность передачи цирка под городское управление

Оставить машину на парковке можно будет даже бесплатно





Власти Новосибирска намерены открыть у цирка платную парковку — предполагается, что можно будет оставить машину бесплатно на срок до 1 часа либо на время представления в цирке, предъявив билет.





Об этом корреспонденту НГС рассказала начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.





«Сейчас будет проработан вопрос, мэр дал поручение, о платной парковке — вплоть до того, что час бесплатно или по билетам в цирк. Будет специальная электронная [карта].





Также мы благоустроим территорию вокруг цирка в рамках [проекта] комфортной городской среды», — сказала Анна Терешкова.





По её словам, о необходимости платной парковки сообщил директор цирка Сергей Шабанов. «Директору цирка надоела хаотичная парковка.





По его рассказам, там продают и кальяны, и женщин лёгкого поведения. Доходило даже до того, что стреляли по окнам.





Для того как раз, чтобы эту парковку разогнать, директор цирка нас попросил её благоустроить, систематизировать проезд машин», — пояснила Анна Терешкова.





Кроме того, чиновник сообщила, что мэр также дал поручение рассмотреть возможность перевести цирк из федерального подчинения в муниципальное. «Сейчас цирк — это федеральный проект, но многие города забирают цирки себе на балансы. То есть либо на уровень губернатора, либо на уровень муниципалитета. Мэр также дал поручение проработать этот вопрос, просчитать. Поэтому, когда у нас будут полные расчёты, мы доложим мэру и будут продолжены обсуждения этого вопроса», — рассказала начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики.





В начале января мэр посещал платную парковку возле вокзала Новосибирск-Главный и признал, что пока она работает неэффективно.