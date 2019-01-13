«Остальные вылетают нормально»: в Толмачёво на 19 часов задержали рейс в Сочи

Обратный рейс из Сочи в Новосибирск также задержали

Пассажиров разместили в гостиницах Новосибирска





В новосибирском аэропорту Толмачёво на 19 часов задерживают вылет рейса в Сочи — пассажиров разместили в гостиницах Новосибирска.





Об этом в редакцию НГС сообщил читатель Сергей. «Рейс самолёта FV5645 авиакомпании "Россия" по непонятным причинам задержали. Время вылета по плану сегодня в 06:00, но вылет перенесен на 14.01.2019 01:00. Причину задержки рейса не пояснили, пассажиров разместили в гостиницах Новосибирска», — уточнил Сергей.





По его словам, рейс этой же авиакомпании Сочи — Новосибирск также не может вылететь из Сочи. «Пассажиры также возмущены задержкой. Представитель компании-перевозчика пояснила, что перенос рейса связан с погодными условиями в Сочи, однако остальные рейсы вылетают из аэропорта Адлер нормально, по расписанию», — заметил читатель.





Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе аэропорта Толмачёво, вылет рейса действительно был перенесён. «Да, перенос рейса FV5645 есть. Причины нужно уточнять в авиакомпании», — сказали в пресс-службе.





По данным онлайн-табло Толмачёво, посадка на рейс Новосибирск — Сочи авиакомпании «Россия» будет произведена 14 января в 00:35.







Позднее в пресс-службе авиакомпании «Россия» сообщили, что задержки вылетов связаны с метеусловиями в Сочи. «Пассажирам предоставлены услуги согласно ФАП и стандартам авиакомпании. Как только метеусловия позволят, пассажиры будут доставлены по месту назначения», — пояснили в авиакомпании.





В конце декабря в Новосибирске на шесть часов отложили вылет рейса в Москву — по словам пассажиров, задержка была связана с тем, что у самолёта оказалось повреждено шасси.

