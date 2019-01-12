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В МЧС назвали причину эвакуации посетителей известного новосибирского ресторана

Из здания вывели 50 человек

На место выезжали 6 пожарных машин
На место выезжали 6 пожарных машин


Спасатели назвали причину, по которой вечером 12 января из ресторана #СИБИРЬСИБИРЬ вывели посетителей и сотрудников.


«В ресторане «СибирьСибирь» произошло возгорание на кухне в вентиляционной шахте. Пожарными было эвакуировано 25 человек персонала и 25 посетителей ресторана», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.


Открытое горение было ликвидировано в 20:57. На место пожара выезжало 6 единиц техники и 19 человек личного состава.


В прошлом октябре шесть ресторанов на Советской приостановили свою работу из-за пожара.

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