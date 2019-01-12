В МЧС назвали причину эвакуации посетителей известного новосибирского ресторана

Из здания вывели 50 человек

На место выезжали 6 пожарных машин





Спасатели назвали причину, по которой вечером 12 января из ресторана #СИБИРЬСИБИРЬ вывели посетителей и сотрудников.







«В ресторане «СибирьСибирь» произошло возгорание на кухне в вентиляционной шахте. Пожарными было эвакуировано 25 человек персонала и 25 посетителей ресторана», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.







Открытое горение было ликвидировано в 20:57. На место пожара выезжало 6 единиц техники и 19 человек личного состава.





В прошлом октябре шесть ресторанов на Советской приостановили свою работу из-за пожара.