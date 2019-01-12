Более 200 человек вторые сутки ищут сибирячку, которая поехала продавать машину и пропала

Добровольцы ищут пропавшую женщину и днём, и ночью





Новосибирские волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» вторые сутки ищут пропавшую в пятницу, 11 января, Ирину Синельникову.







«Поиск ведется при плотнейшем взаимодействии с полицией города Бердска», — сообщается в официальной группе отряда «Вконтакте». Вчера в поисках девушки принял участие 41 человек. Сегодня в Новом поселке 202 добровольца участвуют в поисковых мероприятиях.







Ирина Синельникова поехала продавать автомобиль Peugeot 407 чёрного цвета с госномером У430АК 102 и пропала. По словам мужа пропавшей, телефон у его жены выключен, сообщения не доходят. Всех, кто видел женщину или указанный автомобиль, просят сообщить об этом по телефонам 8–913–460–11–91 или 8–913–917–37–91. Также информацию о женщине или автомобиле можно оставить в полиции по номеру 112.





На прошлой неделе пропала девушка-подросток, которая вышла из дома в балетках и исчезла. Её нашли под Омском.