В «МЕГЕ» заработала кофейня омской сети с кофе «холодной заварки» и «воздушным латте»
После Москвы, Санкт Петербурга и Казани Skuratov coffee решился открыть заведение в Новосибирске
В Новосибирске открылось первое заведение сети Skuratov coffee, кофейня заработала в торговом центре «МЕГА».
Skuratov coffee открылась в зоне фуд-корта, заполнив здесь последний слот, который ранее занимали не ресторанные арендаторы. До кофейни на этом месте работали магазины женского белья. Заведение расположено с краю фуд-корта, у него есть небольшой собственный зал (примерно так же устроена здесь точка сети «МясоRoob»).
Открытие кофейни несколько раз откладывалось. Сначала предполагалось, что заведение начнет работать ещё осенью, потом в официальных аккаунтах в соцсетях появилась информация о планирующемся открытии в конце декабря. В последние десять дней прошлого года в аккаунте сети в «Инстаграме» появился обратный отсчет, который, как можно было предположить, должен был закончиться с началом работы заведения. Но и этого не случилось.
В итоге кофейня открылась утром в воскресенье, 13 января. В целом заведение предлагает стандартный набор кофейных напитков на основе кофе собственной обжарки. Цены начинаются с 90 рублей за фильтр-кофе, эспрессо стоит 110 рублей, капучино — от 170 рублей. Особенностью кофейни можно считать большой выбор так называемого колд-брю кофе (cold brew coffee) — то есть кофе холодной заварки (когда вода медленно проходит через смолотый кофе). В Skuratov coffee шесть видов такого напитка — от кофе без добавок до эйр-латте (с молоком, которое вспенивается азотом). Из еды в кофейне можно купить готовые сэндвичи на основе круассанов (от 170 рублей), а также же стандартный набор десертов (маффины, чизкейки, панакота и т. д.).
Skuratov coffee была основана в Омске, где у сети сейчас 8 кофеен. Несколько лет назад компания вышла на столичный рынок (в Москве 5 заведений). Кроме того, кофейни сети есть в Казани (3 точки), а также в Санкт Петербурге, Нижнем Новгороде и Самаре (по одной). Сеть развивается самостоятельно, без использования франчайзинга.
В «МЕГЕ» сейчас работает как минимум пять заведений, которые могут напрямую конкурировать со Skuratov Coffee: точки Coffeeshop Company и Kuzina расположены на фуд-корте, остальные кофейни и кондитерские находятся в галереях ТЦ.
В целом же в Новосибирске основными конкурентами омской сети выглядят кофейни так называемой третьей волны (то есть заведения, которые начали открываться три-четыре года назад): «Академия кофе», Coffee Collective, Blackwood Coffee и т. д.
Открытие в Новосибирске Skuratov coffee — не первая попытка омских рестораторов выйти на новосибирский рынок. Так, в 2009–2012 годах на улице Челюскинцев работал суши-бар омской сети «Зебры». В начале 2017 года в торговом комплексе на Нарымской заработал бар и картинг-центр Mishkin&Mishkin. А в прошлом году на Маркса на несколько месяцев открылось заведение «Хочу карбонару».
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Стас Соколов
Фото автора