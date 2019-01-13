В «МЕГЕ» заработала кофейня омской сети с кофе «холодной заварки» и «воздушным латте»

Эйр-латте мокко (210 рублей) и бискотти (60 рублей) в Skuratov Coffee





В Новосибирске открылось первое заведение сети Skuratov coffee, кофейня заработала в торговом центре «МЕГА».







Skuratov coffee открылась в зоне фуд-корта, заполнив здесь последний слот, который ранее занимали не ресторанные арендаторы. До кофейни на этом месте работали магазины женского белья. Заведение расположено с краю фуд-корта, у него есть небольшой собственный зал (примерно так же устроена здесь точка сети «МясоRoob»).







Заведение открылось на месте магазина нижнего белья





Открытие кофейни несколько раз откладывалось. Сначала предполагалось, что заведение начнет работать ещё осенью, потом в официальных аккаунтах в соцсетях появилась информация о планирующемся открытии в конце декабря. В последние десять дней прошлого года в аккаунте сети в «Инстаграме» появился обратный отсчет, который, как можно было предположить, должен был закончиться с началом работы заведения. Но и этого не случилось.





Открытие несколько раз откладывалось. И следы последних приготовлений были видны даже уже после начала работы





В итоге кофейня открылась утром в воскресенье, 13 января. В целом заведение предлагает стандартный набор кофейных напитков на основе кофе собственной обжарки. Цены начинаются с 90 рублей за фильтр-кофе, эспрессо стоит 110 рублей, капучино — от 170 рублей. Особенностью кофейни можно считать большой выбор так называемого колд-брю кофе (cold brew coffee) — то есть кофе холодной заварки (когда вода медленно проходит через смолотый кофе). В Skuratov coffee шесть видов такого напитка — от кофе без добавок до эйр-латте (с молоком, которое вспенивается азотом). Из еды в кофейне можно купить готовые сэндвичи на основе круассанов (от 170 рублей), а также же стандартный набор десертов (маффины, чизкейки, панакота и т. д.).





Цены на десерты начинаются с 60 рублей





Skuratov coffee была основана в Омске, где у сети сейчас 8 кофеен. Несколько лет назад компания вышла на столичный рынок (в Москве 5 заведений). Кроме того, кофейни сети есть в Казани (3 точки), а также в Санкт Петербурге, Нижнем Новгороде и Самаре (по одной). Сеть развивается самостоятельно, без использования франчайзинга.







В «МЕГЕ» сейчас работает как минимум пять заведений, которые могут напрямую конкурировать со Skuratov Coffee: точки Coffeeshop Company и Kuzina расположены на фуд-корте, остальные кофейни и кондитерские находятся в галереях ТЦ.





Кофейня работает по принципу самообслуживания





В целом же в Новосибирске основными конкурентами омской сети выглядят кофейни так называемой третьей волны (то есть заведения, которые начали открываться три-четыре года назад): «Академия кофе», Coffee Collective, Blackwood Coffee и т. д.





Открытие в Новосибирске Skuratov coffee — не первая попытка омских рестораторов выйти на новосибирский рынок. Так, в 2009–2012 годах на улице Челюскинцев работал суши-бар омской сети «Зебры». В начале 2017 года в торговом комплексе на Нарымской заработал бар и картинг-центр Mishkin&Mishkin. А в прошлом году на Маркса на несколько месяцев открылось заведение «Хочу карбонару».