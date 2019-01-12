Из ресторана #СИБИРЬСИБИРЬ эвакуировали посетителей

На месте работают полиция, скорая и пожарные

На месте работают пожарные





Вечером в субботу, 12 января, в Новосибирске из ресторана #СИБИРЬСИБИРЬ вывели посетителей.





Как сообщают очевидцы в социальных сетях, к отелю «Азимут» подъехали автомобили пожарной службы, а также скорая помощь и полиция. Посетителей вывели из здания.





Как сообщил корреспонденту НГС очевидец, на месте работало не менее семи пожарных машин.





В ГУ МЧС по Новосибирской области факт выезда пожарных машин к ресторану подтвердили и обещали дать подробную информацию позже.





Информация дополняется.





В декабре из ТРЦ «Сан Сити» дважды за неделю эвакуировали посетителей.