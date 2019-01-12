В Советском районе столкнулись две легковушки: пострадала женщина

«Столкнулись 2 автомобиля марки ВАЗ и "Тойота Корона". <…> В каждом автомобиле находилось по 2 человека. Пострадала 1 женщина, которая до приезда спасателей уже находилась в автомобиле скорой медицинской помощи», — сообщили в Муниципальной аварийно-спасательной службе Новосибирска (МАСС).

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Александра Трофименко

Фото vk.com/mass54

