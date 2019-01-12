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В Советском районе столкнулись две легковушки: пострадала женщина

В каждом автомобили находилось по два человека.

У "Тойоты" серьезно повреждена передняя часть 
У "Тойоты" серьезно повреждена передняя часть 


Вечером 12 января в Советском районе Новосибирская произошло ДТП, в котором пострадала женщина.


«Столкнулись 2 автомобиля марки ВАЗ и "Тойота Корона". <…> В каждом автомобиле находилось по 2 человека. Пострадала 1 женщина, которая до приезда спасателей уже находилась в автомобиле скорой медицинской помощи», — сообщили в Муниципальной аварийно-спасательной службе Новосибирска (МАСС).


По словам спасателей, другим участникам ДТП медицинская помощь не потребовалась.


Получить оперативный комментарий в полиции об обстоятельствах аварии корреспонденту НГС не удалось.


В прошлую среду, 9 января, «Тойота» врезалась во встречную «Хонду» в Первомайском районе — пострадали двое.

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