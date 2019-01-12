В Колывани девятилетний мальчик упал в канализационный люк
Состояние ребёнка удовлетворительное
В четверг, 10 января, в районном посёлке Колывань Новосибирской области девятилетний мальчик провалился в колодец с ледяными стоками.
Инцидент произошёл у дома № 5 по улице Гололобова. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, ребенок упал в яму во время игры. Сейчас состояние мальчика оценивается как удовлетворительное.
«По факту падения малолетнего в открытый канализационный люк в р.п. Колывань Новосибирской области следователями СК России по Новосибирской области организована уголовно-процессуальная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщил корреспонденту НГС старший помощник следственного управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.
В феврале прошлого года в Колывани два брата утонули в яме, раскопанной коммунальными службами. Смерть детей вызвала массовые протесты в посёлке. Глава администрации Колывани Алексей Дорофеев ушёл в отставку после митинга. Также в феврале Виктор Аверин добровольно ушёл в отставку с поста главы Колыванского района. В сентябре Колыванкий суд огласил решение по делу погибших в яме мальчиков: экс-директор МУП «Коммунальное хозяйство» Колывани Андрей Терентьев и бывший мастер этого предприятия Денис Титенко получили сроки в колонии-поселении.
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Александра Трофименко, Александр Сильченко
Фото Ольги Бурлаковой