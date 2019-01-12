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Более 200 водителей попались пьяными на дорогах Новосибирской области

Повторно в нетрезвом виде задержаны 29 человек

Водителям, которые попались в нетрезвом виде повторно, грозит уголовная ответственность
Водителям, которые попались в нетрезвом виде повторно, грозит уголовная ответственность


Областная Госавтоинспекция подвела итоги акции «Нетрезвый водитель», которая проходила на дорогах региона с 1 по 9 января.


«За 9 дней автоинспекторы задержали 215 водителей в состоянии опьянения, из них 29 — повторно», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области. Кроме того, в рамках акции «Трасса»  инспекторы выявили 380 нарушений перевозки детей и 626 случаев превышения скорости.


На новогодних праздниках аналогичная акция проходила в Новосибирске. Тогда инспекторы задержали 103 нетрезвых водителя, в том числе 12 человек — повторно.


За езду в пьяном виде водителям грозит лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет, а также штраф — 30 тысяч рублей. За повторное нарушение грозит уголовная ответственность: нарушитель может получить до 2 лет лишения свободы.


В конце прошлого года пьяный водитель въехал в снегоуборочный трактор на Красном проспекте.

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