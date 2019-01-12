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Волейбол: новосибирский «Локомотив» обыграл «Факел»

Судьба матча решилась в тай-брейке

Сейчас новосибирские волейболисты занимают шестую строчку в турнирной таблице
Сейчас новосибирские волейболисты занимают шестую строчку в турнирной таблице


В субботу, 13 января, новосибирские волейболисты в домашнем матче обыграли соперников из Нового Уренгоя со счётом 3:2.


«Фантастическая игра против достойного соперника — "Локо" обыграл на тай-брейке новоуренгойский "Факел"! В сегодняшнем матче сразу два игрока стали самыми результативными — Константин Бакун и Артур Удрис набрали по 30 очков», — сообщила пресс-служба клуба на официальной странице «ВКонтакте».


По данным турнирной таблицы на сайте Championat.com, новосибирский клуб занимает шестую строчку.


В конце декабря «Локомотив» прервал серию поражений, обыграв питерский «Зенит» со счётом 3:1

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