Волейбол: новосибирский «Локомотив» обыграл «Факел»
Судьба матча решилась в тай-брейке
В субботу, 13 января, новосибирские волейболисты в домашнем матче обыграли соперников из Нового Уренгоя со счётом 3:2.
«Фантастическая игра против достойного соперника — "Локо" обыграл на тай-брейке новоуренгойский "Факел"! В сегодняшнем матче сразу два игрока стали самыми результативными — Константин Бакун и Артур Удрис набрали по 30 очков», — сообщила пресс-служба клуба на официальной странице «ВКонтакте».
По данным турнирной таблицы на сайте Championat.com, новосибирский клуб занимает шестую строчку.
В конце декабря «Локомотив» прервал серию поражений, обыграв питерский «Зенит» со счётом 3:1.
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Александра Трофименко
Фото vk.com/lokovolley