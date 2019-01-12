Цена «Соляриса» на автомате подобралась к 850 тысячам рублей
Стоимость Hyundai Solaris приблизилась к психологической отметке
Компания Hyundai в очередной раз повысила цены на свой главный хит, седан Solaris. Повышение составило 19 тысяч рублей во всех комплектациях. Теперь базовый седан с 1,4-литровым мотором на механике стоит
«Автомобиль подорожал. Максимальная комплектация Elegance, можно еще добавить пакеты опциональные. Самая максимальная комплектация будет
Повысились цены и на популярный кроссовер Hyundai Creta. Теперь его минимальная стоимость на механике составляет
Ранее мы сообщали о повышении цен на кроссоверы Nissan X-Trail и Qashqai.
Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.
Дмитрий Косенко
Фото hyundai.ru