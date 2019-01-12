Цена «Соляриса» на автомате подобралась к 850 тысячам рублей

Базовый Solaris стоит 730 000 рублей





Компания Hyundai в очередной раз повысила цены на свой главный хит, седан Solaris. Повышение составило 19 тысяч рублей во всех комплектациях. Теперь базовый седан с 1,4-литровым мотором на механике стоит 730 000 рублей. Минимальная стоимость автомобиля с автоматической КП составляет 843 000 рублей, а с учетом доплаты 6 000 рублей за цвет металлик цена машины подбирается к психологической отметке в 850 тысяч.





«Автомобиль подорожал. Максимальная комплектация Elegance, можно еще добавить пакеты опциональные. Самая максимальная комплектация будет 1 118 000 рублей стоить», — сообщили в отделе продаж компании «Автомир», официального дилера Hyundai в Новосибирске.





Повысились цены и на популярный кроссовер Hyundai Creta. Теперь его минимальная стоимость на механике составляет 947 000 рублей. С автоматической коробкой передач автомобиль стоит от 1 050 000 рублей.





Ранее мы сообщали о повышении цен на кроссоверы Nissan X-Trail и Qashqai.





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