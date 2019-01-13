Задушили и спрятали тело: следователи завели уголовное дело после исчезновения сибирячки на Peugeot
Женщина поехала продавать автомобиль 11 января
Сегодня, 13 января, в СУ СК России по Новосибирской области сообщили, что по факту исчезновения сибирячки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
О том, что женщина пропала, стало известно вечером 11 января. Муж пропавшей Ирины рассказал корреспонденту НГС, что женщина отправилась продавать свою машину Peugeot 407.
«По данным следствия, в конце 2018 года двое жителей города Бердска Новосибирской области решили у продавцов автомобилей забирать машины, а последних убивать. До 11 января 2019 года просматривали автомобили с продавцами, однако по определённым причинам совершить задуманное не получилось», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе областного управления Следственного комитета.
По информации следователей, 11 января двое мужчин встретились с женщиной, продававшей Peugeot 407.
«При осмотре автомобиля задушили 34-летнюю женщину, после чего направились в Кемерово для перепродажи автомобиля, по дороге скрыли труп потерпевшей.
Сотрудниками ГУ МВД России по Новосибирской области во взаимодействии со следователями и криминалистами следственного управления СК России по Новосибирской области подозреваемые были установлены и задержаны», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области.
Сейчас с задержанными проводятся следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.
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Александр Сильченко
Фото Михаила Воскресенского / РИА Новости
Видео предоставлено читателем НГС