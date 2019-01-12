Спасатели помогли лысому котёнку, который застрял в раковине

Сетку от мойки пришлось разрезать специальным инструментом

Котёнок необычной породы провалился задней лапой в сетку от мойки и застрял
Котёнок необычной породы провалился задней лапой в сетку от мойки и застрял


Новосибирские спасатели помогли 5-месячному котёнку породы канадский сфинкс, задняя лапка которого застряла в мойке.


Спасателям позвонил хозяин котёнка вечером 12 января. «На телефон оперативного дежурного МАСС позвонил мужчина, который рассказал, что их пятимесячный котёнок забрался в мойку, и его задняя правая лапка провалилась в металлическую сливную сетку от мойки. Они открутили сетку от раковины, а вот снять её самостоятельно с лапы животного никак не могут. Тогда было предложено хозяину котёнка приехать на базу спасателей», — рассказали в МАСС.



Спасателям удалось снять сетку с лапы котёнка за 5 минут — её разрезали специальным слесарным инструментом. В МАСС отметили, что котов этой породы считают «самым красивым, обаятельным, умным и любвеобильным существом на свете». 


Спасатели нередко помогают не только людям, но и животным. Осенью они вытащили щенка из ямы на улице Есенина, а совсем недавно они спасли енота, приютили его у себя, а затем нашли ему новый дом

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