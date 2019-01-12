Таксист сбил пешехода на переходе у НГТУ

Вокруг мужчины на переходе столпились прохожие





Вечером 12 января на проспекте Карла Маркса в Новосибирске сбили пешехода — его увезли на машине реанимации.





Авария произошла на пешеходном переходе у НГТУ — в районе станции метро «Студенческая». По словам очевидцев, мужчину сбила машина Яндекс.Такси. «Сначала приехала скорая. Очень быстро — минуты через три. Я думаю, мимо проезжали. Потом "реанимация" минут через семь, потом экипаж ГИБДД минут через десять. В общем, очень оперативно все сработали. Экипаж ГИБДД уехал последним, минут пятнадцать-двадцать на месте были», — рассказал корреспонденту НГС Игорь Литвин, который живёт в доме неподалёку.





По его словам, здесь водители регулярно проезжают на красный сигнал светофора, не пропуская пешеходов. «На этом переходе очень часто едут под запрещающий сигнал именно со стороны Горской. Раньше часто экипаж ГИБДД стоял чуть дальше, в сторону площади Маркса, сейчас давно не видно», — добавил он.





Аварии на переходе у НГТУ происходят регулярно. Например, весной здесь сбили двух парней, а водитель скрылся с места ДТП.