Авария в Заельцовском районе спровоцировала пробку на перекрёстке с Красным проспектом

Скорость движения не превышает 5 км/ч

Авария произошла днём на перекрёстке Красного проспекта и улицы Северной
Авария произошла днём на перекрёстке Красного проспекта и улицы Северной


В Заельцовском районе Новосибирска произошло ДТП с двумя чёрными иномарками — из-за этого новосибирцы попали в пробку.


Об аварии сообщила служба аварийных комиссаров «Альянс». По её данным, днём 12 января внедорожник Toyota столкнулся с Honda. 


«"Тойота" двигалась по Северной со стороны Светлановской и при повороте на Красный проспект столкнулась со встречной "Хондой". Пострадавших нет», — рассказали аваркомы и добавили, что «Хонду» увезли с места ДТП на эвакуаторе.


Разбитую «Хонду» забрал эвакуатор 
Разбитую «Хонду» забрал эвакуатор 


Из-за аварии на улице Северной образовался затор. По данным сервиса Яндекс.Пробки, скорость движения в районе перекрёстка с Красным проспектом не превышает 5 км/ч. Движение по Красному проспекту на перекрёстке в обе стороны затруднено меньше — скорость составляет около 20 км/ч.


Движение по улице Северной затруднено
Движение по улице Северной затруднено


Вчера вечером пробка из-за аварии произошла на Фабричной улице — на перекрёстке с улицей Спартака также столкнулись две иномарки. 

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