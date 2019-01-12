Авария в Заельцовском районе спровоцировала пробку на перекрёстке с Красным проспектом

Авария произошла днём на перекрёстке Красного проспекта и улицы Северной





В Заельцовском районе Новосибирска произошло ДТП с двумя чёрными иномарками — из-за этого новосибирцы попали в пробку.





Об аварии сообщила служба аварийных комиссаров «Альянс». По её данным, днём 12 января внедорожник Toyota столкнулся с Honda.





«"Тойота" двигалась по Северной со стороны Светлановской и при повороте на Красный проспект столкнулась со встречной "Хондой". Пострадавших нет», — рассказали аваркомы и добавили, что «Хонду» увезли с места ДТП на эвакуаторе.





Разбитую «Хонду» забрал эвакуатор





Из-за аварии на улице Северной образовался затор. По данным сервиса Яндекс.Пробки, скорость движения в районе перекрёстка с Красным проспектом не превышает 5 км/ч. Движение по Красному проспекту на перекрёстке в обе стороны затруднено меньше — скорость составляет около 20 км/ч.





Движение по улице Северной затруднено





Вчера вечером пробка из-за аварии произошла на Фабричной улице — на перекрёстке с улицей Спартака также столкнулись две иномарки.