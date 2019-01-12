Авария в Заельцовском районе спровоцировала пробку на перекрёстке с Красным проспектом
Скорость движения не превышает 5 км/ч
В Заельцовском районе Новосибирска произошло ДТП с двумя чёрными иномарками — из-за этого новосибирцы попали в пробку.
Об аварии сообщила служба аварийных комиссаров «Альянс». По её данным, днём 12 января внедорожник Toyota столкнулся с Honda.
«"Тойота" двигалась по Северной со стороны Светлановской и при повороте на Красный проспект столкнулась со встречной "Хондой". Пострадавших нет», — рассказали аваркомы и добавили, что «Хонду» увезли с места ДТП на эвакуаторе.
Из-за аварии на улице Северной образовался затор. По данным сервиса Яндекс.Пробки, скорость движения в районе перекрёстка с Красным проспектом не превышает 5 км/ч. Движение по Красному проспекту на перекрёстке в обе стороны затруднено меньше — скорость составляет около 20 км/ч.
Вчера вечером пробка из-за аварии произошла на Фабричной улице — на перекрёстке с улицей Спартака также столкнулись две иномарки.
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Кирилл Шматков
Фото предоставлены службой аварийных комиссаров «Альянс»
Скриншот yandex.ru/maps