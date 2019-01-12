В Новосибирске официально назвали школу именем Доктора Лизы

В школе уже заказали новую вывеску

Новую вывеску должны повесить в течение месяца
Новую вывеску должны повесить в течение месяца


В Новосибирске официально назвали новую школу № 214 в Первомайском районе именем погибшей Доктора Лизы.


Как сообщили в пресс-центре мэрии, новое полное название школы — МАОУ Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 214 имени Елизаветы Глинки». 


О том, что школу переименуют, говорил мэр Анатолий Локоть на торжественной линейке в школе 1 сентября, но постановление об официальном переименовании появилось только на этой неделе. 


«Эта инициатива принадлежит советнику президента Российской Федерации — Федотову Михаилу Александровичу, который некоторое время назад был у нас в городе, посещал эту школу, на него произвело большое впечатление: и сроки, и скорость, с которой была построена эта школа, и комфорт, и оснащение. Он тут же предложил присвоить имя Доктора Лизы — известный человек у нас в стране, отдавший всю свою жизнь, чтобы помогать людям, особенно ребятишкам. И поэтому эта идея была подхвачена. Надо сказать, что она нашла поддержку. Вы видели, с каким энтузиазмом все поддержали, когда мы объявили, что согласовали эту идею», — говорил Анатолий Локоть.


Директор школы № 214 Лариса Логунова уточнила корреспонденту НГС, что для школы уже заказали новые вывески — они появятся в течение месяца. 


Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза, погибла в декабре 2016 года во время авиакатастрофы Ту-154, когда самолёт упал после вылета из Сочи. Она была гражданским активистом и главой фонда «Справедливая помощь» и сопровождала гуманитарный груз в Сирию.

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