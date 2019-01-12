Отравление, порезы и гематомы: новосибирцы массово пожаловались на развлекательный центр

Родители заметили, что в центре много острых углов, торчат болты и арматура





Жители Новосибирска пожаловались на детский центр «Зона гравитации» в Дзержинском районе со скалодромом, лабиринтами и батутами — их дети получили разные травмы. Об этом НГС сообщили родители пострадавших детей.





Как рассказала НГС мать одной из пострадавших девочек Анастасия, её дочка отравилась едой, которую подавали в «Зоне гравитации» в конце декабря.





«28-го числа я справляла день рождения своей дочери там. Было много народу из приглашённых, и один из мальчиков, ему три годика, поранил палец. Так как он не сильно говорящий, мы не смогли посмотреть, где это случилось. Палец очень глубоко был порезан, крови было очень много, все вытирали, бегали администраторы. Что касается моего ребёнка — они посоветовали заказать еду у своих партнёров, не помню, как называется эта пиццерия. Мы заказали продукцию там, и мой ребёнок — мы отравились, лежали в инфекционной больнице», — рассказала Анастасия.





Девушка добавила, что работники центра вместе с родителями искали, где мальчик мог порезаться, оперативно оказали ему помощь.





По её словам, в тот же день ещё один ребёнок получил травму — он скатился с горки и поранил спину. А на каникулах в НГС обратился отец другого ребёнка — он рассказал, что его дочка получила в центре сильные ушибы внутренних тканей грудной клетки и плеча.





Родителей смутила техника безопасности в развлекательном центре для детей





Все родители пожаловались на то, что внутри помещения спортивно-развлекательного центра — острая арматура, бетонные стены, а из них торчат острые болты и трубы и нигде нет ограждений.





Массовые жалобы родителей вызвали интерес у новосибирских следователей. «Следственным управлением СКР по Новосибирской области проводится процессуальная проверка по информации, размещённой в СМИ, о получении детьми травм различного характера в спортивно-развлекательном центре "Зона гравитации", расположенном в Дзержинском районе, по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. — Прим. ред.)», — сообщили в ведомстве.





В «Зоне гравитации» корреспонденту НГС отказались комментировать жалобы родителей и проверку следователей, сославшись на то, что руководителей центра нет на месте.





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