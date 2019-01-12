Новосибирцев предупредили об опасных погодных явлениях на дорогах

Синоптики пообещали сильный гололёд в течение дня





Жителей Новосибирска предупредили об опасной погоде в субботу — по данным синоптиков, в течение дня будет морозно и снежно, а на дорогах гололёд.





«12 января в первой половине дня ожидается временами небольшой снег. Ветер южный 3–8 м/с. Температура воздуха –16...–18 градусов. На дорогах сильная гололедица», — сообщили синоптики на сайте Новосибирского гидрометцентра.







По их прогнозу, ближайшей ночью снегопад продолжится, а утром в воскресенье он прекратится, днём воздух прогреется до –11...–13 градусов. Актуальную температуру воздуха с собственной метеостанции НГС в центре города можно посмотреть на портале НГС.ПОГОДА.





Недавно синоптики рассказали о погоде в Новосибирске на оставшиеся дни января — они пообещали нестабильную погоду с потеплением до –2 градусов.

