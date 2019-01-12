Новосибирцев предупредили об опасных погодных явлениях на дорогах
Потеплеет только к завтрашнему утру
Жителей Новосибирска предупредили об опасной погоде в субботу — по данным синоптиков, в течение дня будет морозно и снежно, а на дорогах гололёд.
«12 января в первой половине дня ожидается временами небольшой снег. Ветер южный 3–8 м/с. Температура воздуха
По их прогнозу, ближайшей ночью снегопад продолжится, а утром в воскресенье он прекратится, днём воздух прогреется до
Недавно синоптики рассказали о погоде в Новосибирске на оставшиеся дни января — они пообещали нестабильную погоду с потеплением до –2 градусов.
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Кирилл Шматков
Фото Александра Ощепкова