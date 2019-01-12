S7 признали самой пунктуальной российской авиакомпанией в Европе
За прошлый год S7 Airlines без задержек выполнила 82% рейсов
Новосибирская авиакомпания S7 Airlines вошла в топ-10 самых пунктуальных европейских авиакомпаний. Рейтинг составило британское аналитическое агенство OAG — S7 Airlines заняла шестое место в списке и стала единственным российским авиаперевозчиком в рейтинге.
Как сообщают эксперты OAG, за прошлый год S7 Airlines без задержек выполнила 82% рейсов. По мнению аналитиков, рейс считается выполненным по расписанию, если вылет совершен в течение 15 минут от запланированного времени.
Всего эксперты OAG проанализировали данные 58 млн рейсов, выполненных авиакомпаниями в 2018 году. Перевозчиков из шести стран оценивали по классификации Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).
Сегодня авиакомпания открыла продажу билетов на прямые рейсы до Новокузнецка — рейсы входят в список субсидированных маршрутов на 2019 год.
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Маша Вьюн
Фото Александра Ощепкова