S7 признали самой пунктуальной российской авиакомпанией в Европе

За прошлый год S7 Airlines без задержек выполнила 82% рейсов

В список вошли перевозчики, которые совершили не менее 18000 перелетов в году
В список вошли перевозчики, которые совершили не менее 18000 перелетов в году


Новосибирская авиакомпания S7 Airlines вошла в топ-10 самых пунктуальных европейских авиакомпаний. Рейтинг составило британское аналитическое агенство OAG — S7 Airlines заняла шестое место в списке и стала единственным российским авиаперевозчиком в рейтинге. 


Как сообщают эксперты OAG, за прошлый год S7 Airlines без задержек выполнила 82% рейсов. По мнению аналитиков, рейс считается выполненным по расписанию, если вылет совершен в течение 15 минут от запланированного времени.


Всего эксперты OAG проанализировали данные 58 млн рейсов, выполненных авиакомпаниями в 2018 году. Перевозчиков из шести стран оценивали по классификации Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).


Сегодня авиакомпания открыла продажу билетов на прямые рейсы до Новокузнецка — рейсы входят в список субсидированных маршрутов на 2019 год.

Прочтений: 222

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено