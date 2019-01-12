Один из офисов Сбербанка наполнился паром
Посетители решили, что начался пожар
Вчера в отделении Сбербанка на улице Гоголя, 43/1 произошло задымление, по информации из социальных сетей, причиной стал сломанный банкомат.
В пресс-службе Сибирского банка ПАО «Сбербанк» уточнили подробности инцидента:
«11 января в 14:45 <...> из-за перепада напряжения произошло ложное срабатывание системы парогенерации зоны самообслуживания, помещение заполнилось паром. Спустя 20 минут отделение продолжило работу в обычном режиме. Приносим извинения клиентам банка за доставленные неудобства», — рассказала корреспонденту НГС представитель пресс-службы Евгения Агамян.
В ноябре из-за аварии в Дзержинском районе весь дом заволокло паром.
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Маша Вьюн
Фото НГС