Несколько автомобилей столкнулись в центре Новосибирска

Среди участников аварии — две машины Яндекс.Такси





Вечером 11 января на пересечении Красного проспекта, улицы Максима Горького и Октябрьской магистрали произошло массовое ДТП.





«[Я] ехал с [улицы Максима] Горького на [улицу] Кирова на зелёный, водитель Яндекс.Такси [с номером] 259 начал движение, не убедившись в том, что я закончил манёвр. Я почувствовал толчок в правый задний бок автомобиля. Четыре машины всего [стоит], две разные аварии», — рассказал корреспонденту НГС участник ДТП Иван Ковальчук.





Иван рассказал, что на месте работают сотрудники ГИБДД.





По информации из социальных сетей, на перекрестке столкнулись иномарки Mercedes-Benz и Toyota Camry, хетчбэк ВАЗ-2114, Subaru Outback и два автомобиля Яндекс.Такси.





Пару часов назад две иномарки столкнулись на Фабричной — из-за этого на улице образовалась пробка.