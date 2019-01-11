Несколько автомобилей столкнулись в центре Новосибирска

На месте работают сотрудники ГИБДД

Среди участников аварии — две машины Яндекс.Такси
Среди участников аварии — две машины Яндекс.Такси


Вечером 11 января на пересечении Красного проспекта, улицы Максима Горького и Октябрьской магистрали произошло массовое ДТП. 


«[Я] ехал с [улицы Максима] Горького на [улицу] Кирова на зелёный, водитель Яндекс.Такси [с номером] 259 начал движение, не убедившись в том, что я закончил манёвр. Я почувствовал толчок в правый задний бок автомобиля. Четыре машины всего [стоит], две разные аварии», — рассказал корреспонденту НГС участник ДТП Иван Ковальчук. 


Иван рассказал, что на месте работают сотрудники ГИБДД.


По информации из социальных сетей, на перекрестке столкнулись иномарки Mercedes-Benz и Toyota Camry, хетчбэк ВАЗ-2114, Subaru Outback и два автомобиля Яндекс.Такси.


Пару часов назад две иномарки столкнулись на Фабричной — из-за этого на улице образовалась пробка

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