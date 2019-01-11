В Октябрьском районе Новосибирска вспыхнул сильный пожар

Поднимающийся столб дыма и зарево от огня видно издали

Огонь вспыхнул в Октябрьском районе
Огонь вспыхнул в Октябрьском районе


Сегодня вечером в Октябрьском районе Новосибирска вспыхнул пожар — столб дыма и зарево от огня видно издали.


Об этом в редакцию НГС сообщил очевидец Антон. «Не знаю, где точно. Подошёл к окну и увидел, что что-то горит. Сходил за фотоаппаратом, сделал пару кадров. Видно поднимающийся дым, огонь», — рассказал очевидец.


Читательница Татьяна прислала в редакцию НГС видео с пожаром.



Как уточнила корреспонденту НГС очевидец Галина, загорелось одно из помещений около барахолки «Невский».


Корреспонденту НГС не удалось оперативно дозвониться до пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области — в ведомстве не брали трубку.


Информация дополняется.


10 января на улице Ударной в Ленинском районе Новосибирска загорелась квартира в панельной многоэтажке — в результате пожара погиб один человек. Причиной пожара стал аварийный режим работы электроудлинителя.

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