В Октябрьском районе Новосибирска вспыхнул сильный пожар

Поднимающийся столб дыма и зарево от огня видно издали

Огонь вспыхнул в Октябрьском районе





Сегодня вечером в Октябрьском районе Новосибирска вспыхнул пожар — столб дыма и зарево от огня видно издали.





Об этом в редакцию НГС сообщил очевидец Антон. «Не знаю, где точно. Подошёл к окну и увидел, что что-то горит. Сходил за фотоаппаратом, сделал пару кадров. Видно поднимающийся дым, огонь», — рассказал очевидец.





Читательница Татьяна прислала в редакцию НГС видео с пожаром.









Как уточнила корреспонденту НГС очевидец Галина, загорелось одно из помещений около барахолки «Невский».





Корреспонденту НГС не удалось оперативно дозвониться до пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области — в ведомстве не брали трубку.





Информация дополняется.





10 января на улице Ударной в Ленинском районе Новосибирска загорелась квартира в панельной многоэтажке — в результате пожара погиб один человек. Причиной пожара стал аварийный режим работы электроудлинителя.