«Помяло и бросило в дерево»: на Фабричной столкнулись две иномарки — собирается пробка
Авария случилась неподалёку от культурного центра «Сибирь»
Сегодня вечером в Железнодорожном районе Новосибирска столкнулись две иномарки — от удара одну из них выбросило в дерево, а другой автомобиль сильно повредило.
Об этом в редакцию НГС сообщила читательница Александра.
«Одну помяло, а другую бросило в дерево. Небольшая пробка уже собралась, но проехать можно», — пояснила она.
По словам Александры, авария случилась неподалёку от культурного центра «Сибирь» на пересечении улиц Фабричной и Спартака.
Сегодня днём на улице Большевистской в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись автомобиль «Шкода» и машина ГИБДД.
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Дмитрий Здорников
Фото читательницы