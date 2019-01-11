«Помяло и бросило в дерево»: на Фабричной столкнулись две иномарки — собирается пробка

Авария случилась неподалёку от культурного центра «Сибирь»

От удара одну из машин выбросило в дерево, а другой автомобиль сильно повредило
От удара одну из машин выбросило в дерево, а другой автомобиль сильно повредило


Сегодня вечером в Железнодорожном районе Новосибирска столкнулись две иномарки — от удара одну из них выбросило в дерево, а другой автомобиль сильно повредило.


Об этом в редакцию НГС сообщила читательница Александра. 


«Одну помяло, а другую бросило в дерево. Небольшая пробка уже собралась, но проехать можно», — пояснила она.


По словам Александры, авария случилась неподалёку от культурного центра «Сибирь» на пересечении улиц Фабричной и Спартака.


Сегодня днём на улице Большевистской в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись автомобиль «Шкода» и машина ГИБДД.

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