«Помяло и бросило в дерево»: на Фабричной столкнулись две иномарки — собирается пробка

От удара одну из машин выбросило в дерево, а другой автомобиль сильно повредило





Сегодня вечером в Железнодорожном районе Новосибирска столкнулись две иномарки — от удара одну из них выбросило в дерево, а другой автомобиль сильно повредило.





Об этом в редакцию НГС сообщила читательница Александра.





«Одну помяло, а другую бросило в дерево. Небольшая пробка уже собралась, но проехать можно», — пояснила она.





По словам Александры, авария случилась неподалёку от культурного центра «Сибирь» на пересечении улиц Фабричной и Спартака.





Сегодня днём на улице Большевистской в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись автомобиль «Шкода» и машина ГИБДД.

