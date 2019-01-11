Год не задался: «Сибирь» проиграла первую игру на домашнем льду

В этот раз команда встретилась с череповецкой «Северсталью»

Новосибирцы уступили «Северстали» со счётом 4:5





Сегодня, 11 января, новосибирская хоккейная команда «Сибирь» встретилась с череповецкой «Северсталью». В домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирцы уступили «Северстали» со счётом 4:5.





Счёт открыла команда череповчан, забив в ворота «Сибири» две шайбы с интервалом в две минуты — на 6-й и 8-й минуте. «Сибирь» смогла ответить только на 12-й минуте — шайбу в ворота «Северстали» загнал защитник Александр Логинов.





Во втором периоде, на 24-й минуте матча, «Северсталь» снова забила гол, но через 3 минуты нападающий «Сибири» Владимир Первушин, играя в меньшинстве, смог сократить разрыв — 2:3. На 34-й минуте гости забили ещё одну шайбу — 2:4.









В третьем периоде «Сибирь» сперва сравняла счёт, забив подряд две шайбы, но затем пропустила шайбу 20-летнего нападающего «Северстали».





Ранее «Сибирь» успела проиграть первую игру в новом году, уступив в Хельсинки «Йокериту» со счётом 1:4.

