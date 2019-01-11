На стройке четвёртого моста через Обь нашли слишком дорогие трубы

Подрядчик решил закупить немецкие трубы вместо отечественных

Новый мост, который расположится между Октябрьским и Димитровским, должны построить через четыре года
Новый мост, который расположится между Октябрьским и Димитровским, должны построить через четыре года


В Новосибирске проверили начало строительства четвёртого моста через Обь — аудиторы нашли в сметах завышенные в 2–3 раза цены. 


Проверку использования бюджетных денег, которые направили на дорожные объекты, устроили специалисты контрольно-счётной палаты Новосибирской области. Итоги опубликовали на сайте палаты.


«Выборочный анализ сметных цен на изделия и материалы по этапу "Подготовительные работы" показал, что они завышены по отношению к рыночным ценам от 2,0 до 3,5 раза», — сообщили в КСП и добавили, что эти работы ведёт санкт-петербургская инженерная группа «Стройпроект», которая разработала проект моста. 


Специалисты КСП выяснили, что строительство канализации, которое началось осенью прямо под окнами жилых домов, вели без разрешения на строительство и без рабочих документов. Кроме того, строители решили закупить для этого трубы HOBAS немецкого производства, которые посчитали неоправданно дорогими. Погонный метр этих труб стоит 543,4 тысячи рублей. 


«В соответствии со статьёй 34 БК РФ (принцип эффективности использования бюджетных средств. — Прим. ред.) использованы неэффективно, так как результат мог быть достигнут с наименьшим объёмом средств. <...> Кроме того, в соответствии с нормативными правовыми актами РФ и Новосибирской области, при строительстве капитальных объектов следует руководствоваться принципом поддержки отечественного товаропроизводителя и импортозамещения», — резюмировали в КСП.


Контрольно-счётная палата предложила областному министерству транспорта и дорожного хозяйства провести дополнительную экспертизу сметной стоимости моста. Корреспондент НГС отправил запрос в министерство с просьбой прокомментировать итоги проверки. 


Четвёртый мост через Обь, который станет платным, должен соединить Ипподромскую магистраль и площадь Будагова с площадью Труда. По данным КСП, мост должны построить к декабрю 2022 года, но на момент окончания проверки строить его «фактически» не начинали.

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