Сибирячка поехала продавать Peugeot и пропала

Женщина ехала продавать Peugeot 407 чёрного цвета с госномером У430АК 102





В Новосибирске и области ищут 34-летнюю Ирину Синельникову, которая 11 января пропала после того, как поехала продавать автомобиль Peugeot 407 чёрного цвета.





Как рассказал корреспонденту НГС муж пропавшей Константин, женщина отправилась продавать автомобиль на улицу 1-я Ельцовскую в бердскую ГИБДД.





«Сегодня в 10:30 она позвонила мне, что поехала показывать машину на продажу. Сказала, что если продаст, то после этого отправится к сестре в гости. Дети остались дома, у нас их двое. Обещала детям, что вернётся за ними. Уехала, прошёл час. Я ей пишу — сообщения не доставляются. Звоню — телефон выключен. Я позвонил дочери, которая мне сказала, что жены до сих пор нет. Прошло семь часов. Написали заявление в полицию, его приняли», — рассказал корреспонденту НГС муж пропавшей женщины Константин.





Сам же Константин сейчас находится не в Новосибирске. Мужчина добавил, что госномер автомобиля Ирины У430АК 102. Всех, кто видел женщину или указанный автомобиль, просят сообщить об этом по телефонам 8-913-460-11-91 или 8-913-917-37-91. Также информацию о женщине или автомобиле можно оставить в полиции по номеру 112.





На днях пропавшую в Новосибирске 15-летнюю школьницу нашли в посёлке недалеко от Омска.

