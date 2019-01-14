Владельцы «Холидея» откроют на площади Ленина новый магазин

«Фермер-Центр.РФ» появится в ТЦ «Пирамида» на Красном проспекте

Особенность сети в том, что в ней продаются преимущественно товары под маркой «Фермер-Центр.РФ»
Особенность сети в том, что в ней продаются преимущественно товары под маркой «Фермер-Центр.РФ»


Компания «НСК Холди», созданная на базе активов группы «Холидей», планирует открыть в конце января новый магазин своей сети «Фермер-Центр.РФ» — он появится около площади Ленина в центре Новосибирска. Последние два года этот ритейлер только закрывал торговые точки.


Магазин откроется на первом этаже торгового центра «Пирамида»
Магазин откроется на первом этаже торгового центра «Пирамида»



«НСК Холди» откроет магазин сети «Фермер-Центр.РФ» на первом этаже торгового центра «Пирамида» на Красном проспекте, 29/1, сообщила корреспонденту НГС пресс-секретарь компании Елена Алешкова. Магазин займет место работавшей здесь до этого кондитерской.


Несколько магазинов «Фермер-Центр.РФ» были открыты в прошлом году на месте торговых точек «Холидея»
Несколько магазинов «Фермер-Центр.РФ» были открыты в прошлом году на месте торговых точек «Холидея»


«Фермер-Центр.РФ» — проект группы «Холидей». Первый магазин под этой вывеской открылся в конце 2016 года на Державина, 1. Первоначально «Фермер-Центр» позиционировался как магазин фермерских товаров, но уже через год он превратился в торговую сеть, где основу ассортимента составляли товары под собственной торговой маркой. В 2018 году «Холидей» даже начал открывать магазины этого формата на месте своих старых торговых точек, но большинство были в результате закрыты — сейчас на их месте работают магазины других торговых сетей.


«Фермер-Центр.РФ» изначально задумывался как сеть магазинов фермерских продуктов
«Фермер-Центр.РФ» изначально задумывался как сеть магазинов фермерских продуктов


Сейчас, по словам Елены Алешковой, у «НСК Холди» 52 магазина в Новосибирске, в это число входит и 6 «Фермер-Центров», остальные — «Холди дискаунтеры». Также компания располагает 41 магазином в Новосибирской области.


В прошлом году, по данным 2ГИС, количество супермаркетов в Новосибирске увеличилось на 11%, достигнув в начале января этого года 666 магазинов. 

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