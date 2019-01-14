Владельцы «Холидея» откроют на площади Ленина новый магазин
«Фермер-Центр.РФ» появится в ТЦ «Пирамида» на Красном проспекте
Компания «НСК Холди», созданная на базе активов группы «Холидей», планирует открыть в конце января новый магазин своей сети «Фермер-Центр.РФ» — он появится около площади Ленина в центре Новосибирска. Последние два года этот ритейлер только закрывал торговые точки.
«НСК Холди» откроет магазин сети «Фермер-Центр.РФ» на первом этаже торгового центра «Пирамида» на Красном проспекте, 29/1, сообщила корреспонденту НГС пресс-секретарь компании Елена Алешкова. Магазин займет место работавшей здесь до этого кондитерской.
«Фермер-Центр.РФ» — проект группы «Холидей». Первый магазин под этой вывеской открылся в конце 2016 года на Державина, 1. Первоначально «Фермер-Центр» позиционировался как магазин фермерских товаров, но уже через год он превратился в торговую сеть, где основу ассортимента составляли товары под собственной торговой маркой. В 2018 году «Холидей» даже начал открывать магазины этого формата на месте своих старых торговых точек, но большинство были в результате закрыты — сейчас на их месте работают магазины других торговых сетей.
Сейчас, по словам Елены Алешковой, у «НСК Холди» 52 магазина в Новосибирске, в это число входит и 6 «Фермер-Центров», остальные — «Холди дискаунтеры». Также компания располагает 41 магазином в Новосибирской области.
В прошлом году, по данным 2ГИС, количество супермаркетов в Новосибирске увеличилось на 11%, достигнув в начале января этого года 666 магазинов.
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Стас Соколов
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