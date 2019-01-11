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По тысяче с каски: сотрудников МЧС попросили скинуться на соревнования

По словам спасателей, за год сумма выросла в 10 раз

Различные соревнования по пожарно-прикладным видам спорта, на которые в МЧС собирают деньги, проходят обычно в летний период
Различные соревнования по пожарно-прикладным видам спорта, на которые в МЧС собирают деньги, проходят обычно в летний период


Руководство Главного управления МЧС по Новосибирской области предложило сотрудникам вступить в Федерацию пожарно-прикладного спорта и заплатить годовые взносы за членство в ней, которые достигают 1000 рублей. 


Копия письма за подписью начальника областного управления ведомства Виктора Орлова от 9 января 2019 года оказалась в распоряжении редакции НГС.


Существование письма корреспонденту НГС подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.


В документе говорится о необходимости провести «разъяснительную работу среди личного состава» о сборе членских взносов и подтверждении их оплаты. Собранные деньги, отмечается в приказе, следует сдать в бухгалтерию общественной организации «Федерация пожарно-прикладного спорта» (ФППС) Новосибирской области и подтвердить копиями чеков до 15 января 2019 года.


Сумма ежегодного членского взноса варьируется от 100 до 1000 рублей и зависит от категории сотрудника. Для простых работников ежегодный взнос в ФППС составляет 100 рублей, для государственных и гражданских служащих — 300 рублей, для рядовых сотрудников пожарной службы и младшего начальствующего состава — 500 рублей. Больше всего должны заплатить офицеры — им необходимо сдать по 1000 рублей.


Сотрудник МЧС, знакомый с приказом, рассказал, что в прошлом году сумма взноса была одинаковой для всех — 100 рублей. В МЧС и ФППС корреспонденту НГС подтвердили, что дифференцированный подход был введен только в конце 2018 года, но не смогли назвать точную величину взносов годичной давности.


В МЧС не отрицают ежегодный сбор денег, но утверждают, что он добровольный
В МЧС не отрицают ежегодный сбор денег, но утверждают, что он добровольный


«Наши сотрудники сдают деньги. Это [общественная] организация, которую курирует МЧС. Это наши спортсмены, они ездят на соревнования, международные соревнования. <…> В том числе проходит ряд соревнований среди непрофессиональных объединений: пожарно-спасательных подразделений Новосибирской области, детские соревнования… <…> Вот летом у нас на территории области пройдут зональные соревнования», — рассказал корреспонденту НГС начальник пресс-службы Главного управления МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.


Вице-президент ФППС Новосибирской области Елена Пичерина пояснила, что организация тратит деньги деньги не только на соревнования, подготовку спортсменов, амуницию и инвентарь, но и на противопожарную пропаганду.


«Государством не финансируется [противопожарная пропаганда и этот вид спорта]. Только в виде субсидий или грантов», — уточнила Елена Пичерина. Она добавила, что бюджетные деньги выделяются нерегулярно и только на конкретные проекты.


И Винаков, и Пичерина в разговоре с корреспондентом НГС подчеркнули, что взносы являются добровольными — никто никого не принуждает сдавать деньги. 


«С нами только те, у кого высокий уровень гражданской ответственности, и те, кого это действительно волнует», — заявила вице-президент ФППС.


В начале 2016 года в редакцию НГС поступало письмо от сотрудников ГИБДД, которые жаловались на то, что им самим приходилось искать деньги для приобретения формы и ремонта служебных автомобилей.

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