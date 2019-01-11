Пенсионер из Новосибирска объехал половину Европы с гармошкой и велосипедом

Игра Юрия Кочурова очень понравилась в Берлине

Он останавливался в храмах и зарабатывал деньги игрой на гармони
Он останавливался в храмах и зарабатывал деньги игрой на гармони


Пенсионер из Новосибирска Юрий Кочуров совершил полугодовое турне по Европе на велосипеде — он останавливался в храмах и зарабатывал деньги игрой на гармони.


Как рассказал корреспонденту НГС Юрий Кочуров, впервые о путешествии на велосипеде он задумался 9 лет назад, но решился на поездку уже на седьмом десятке. Сейчас новосибирцу 66 лет. 


«Мы ходили в горы, в приполярный Урал. И там, на одной из станций, я встретил женщину, которая в свои 67 лет ехала из Твери до Архангельска на велосипеде. Она меня вдохновила. Первые пять лет я путешествовал по России, Украине, Абхазии и Грузии, постепенно увеличивая расстояние, а затем решил отправиться в Европу», — рассказал Юрий Кочуров.


Юрий Кочуров путешествовал с гармонью, играя для иностранцев
Юрий Кочуров путешествовал с гармонью, играя для иностранцев


По словам пенсионера, он добрался на поезде до Москвы, а уже оттуда поехал на велосипеде. Всего Юрий Кочуров проехал более 4000 тысяч километров и побывал во многих известных местах. 


«Был в Брестской крепости, поднимался на здание Рейхстага, ездил в Потсдам, Бухенвальд, Нюрнберг, видел Альпы», — перечислил Юрий Кочуров.


На фото — Юрий Кочуров на фоне здания Рейхстага
На фото — Юрий Кочуров на фоне здания Рейхстага


Пенсионер рассказал, что в основном в поездке он останавливался в храмах, а несколько раз зарабатывал деньги игрой на тульской гармони. «Со мной у меня была большая тульская гармошка. Я много выступал в разных заведениях, пять дней играл на гармошке в Берлине. Принимали меня охотно, многим иностранцам нравилось», — говорит Юрий Кочуров.


В Новосибирск Кочуров вернулся только 5 января. Сейчас пенсионер задумывается о новом веломаршруте.


Через Новосибирск также часто проезжают иностранцы. В августе 2017 года музыкант из Японии Накадзима Дзюндзи приехал на мотоцикле и дал концерт в Первомайском сквере — он путешествовал, собирая деньги на бензин.

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