Пенсионер из Новосибирска объехал половину Европы с гармошкой и велосипедом

Он останавливался в храмах и зарабатывал деньги игрой на гармони





Пенсионер из Новосибирска Юрий Кочуров совершил полугодовое турне по Европе на велосипеде — он останавливался в храмах и зарабатывал деньги игрой на гармони.





Как рассказал корреспонденту НГС Юрий Кочуров, впервые о путешествии на велосипеде он задумался 9 лет назад, но решился на поездку уже на седьмом десятке. Сейчас новосибирцу 66 лет.





«Мы ходили в горы, в приполярный Урал. И там, на одной из станций, я встретил женщину, которая в свои 67 лет ехала из Твери до Архангельска на велосипеде. Она меня вдохновила. Первые пять лет я путешествовал по России, Украине, Абхазии и Грузии, постепенно увеличивая расстояние, а затем решил отправиться в Европу», — рассказал Юрий Кочуров.





Юрий Кочуров путешествовал с гармонью, играя для иностранцев





По словам пенсионера, он добрался на поезде до Москвы, а уже оттуда поехал на велосипеде. Всего Юрий Кочуров проехал более 4000 тысяч километров и побывал во многих известных местах.





«Был в Брестской крепости, поднимался на здание Рейхстага, ездил в Потсдам, Бухенвальд, Нюрнберг, видел Альпы», — перечислил Юрий Кочуров.





На фото — Юрий Кочуров на фоне здания Рейхстага





Пенсионер рассказал, что в основном в поездке он останавливался в храмах, а несколько раз зарабатывал деньги игрой на тульской гармони. «Со мной у меня была большая тульская гармошка. Я много выступал в разных заведениях, пять дней играл на гармошке в Берлине. Принимали меня охотно, многим иностранцам нравилось», — говорит Юрий Кочуров.





В Новосибирск Кочуров вернулся только 5 января. Сейчас пенсионер задумывается о новом веломаршруте.





Через Новосибирск также часто проезжают иностранцы. В августе 2017 года музыкант из Японии Накадзима Дзюндзи приехал на мотоцикле и дал концерт в Первомайском сквере — он путешествовал, собирая деньги на бензин.

