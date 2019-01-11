Новосибирца выселили из квартиры — он вынес из неё всё, даже обои

Он незаконно жил в квартире своей дочери

Случай произошёл в Советском районе города — в квартире остались голые стены





Приставы выселили новосибирца из квартиры, в которой он жил незаконно, — съезжая, мужчина забрал с собой не только личные вещи, но и сантехнику, розетки и обои.





По информации УФССП по Новосибирской области, в конце декабря прошлого года в ведомство поступил исполнительный документ о выселении 58-летнего горожанина из квартиры его дочери.





«Родители взыскательницы развелись, и несовершеннолетняя девушка осталась жить с мамой. Отец прописался и стал проживать в однокомнатной квартире дочери. Мужчина своих родительских обязанностей по отношению к девочке не исполнял <...> Мужчина продолжал жить в квартире и препятствовал ее законной владелице, то есть дочери, пользоваться своей недвижимостью», — рассказали в пресс-службе новосибирских приставов.





Чтобы выселить незаконного жильца, девушка обратилась в районный суд, который принял решение о выселении отца из квартиры.





«В преддверии новогодних праздников судебные приставы вручили гражданину постановление о возбуждении в отношении него исполнительного производства о выселении. Мужчина не стал сопротивляться и в установленный срок выселился. Однако когда судебный пристав-исполнитель вышел по адресу для составления акта о выселении, он увидел необычную картину. Гражданин в буквальном смысле освободил незаконно занимаемое жилье —







демонтировал всю сантехнику, все розетки и выключатели, а также снял линолеум и обои»,



— рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.





Приставы добавили, что исполнительное производство считается оконченным, а ключи уже переданы взыскательнице.



В конце декабря новосибирские приставы оштрафовали коллекторское агентство на 50 тысяч рублей за назойливые звонки сибирячке с требованием оплатить несуществующий долг по ипотечному кредиту.